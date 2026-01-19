Назван самый опасный день января на фоне радиационного шторма на Солнце

20 января станет критическим погодным днем, сообщила пресс-служба Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA). Прогноз связан с сочетанием мощного солнечного радиационного шторма и геомагнитной бурей максимальной категории.

В этот период службы США работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить стабильность систем, потенциально уязвимых перед космической активностью. Специалисты продолжают мониторинг ситуации и допускают продление режима в случае сохранения опасных условий.

Критический погодный день — режим, который вводится, когда погодные явления или космическая погода могут угрожать жизни, безопасности или работе важнейших систем. Такой статус, например, присваивали в августе 2025 года во время урагана «Эрин», когда под риском оказалось все Восточное побережье США. NOAA также может объявить его при мощных геомагнитных бурях уровня G4–G5.

Ранее стало известно, что поток солнечных протонов достиг рекордных за десятилетие значений, в результате чего радиационная нагрузка на космические аппараты увеличилась в 50 раз. Причиной стала мощнейшая солнечная вспышка, вызвавшая «снежный шторм». При этом точных объяснений этому событию у ученых пока нет.