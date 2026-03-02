Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 11:42

Стало известно, какой раритетный пистолет хранил у себя Умар Джабраилов

Mash: Джабраилов хранил у себя раритетный немецкий Luger

Умар Джабраилов, 2024 год Умар Джабраилов, 2024 год Фото: t.me/u_dzhabrailov_official
Покончивший с собой бизнесмен и экс-сенатор Умар Джабраилов хранил раритетный немецкий пистолет Parabellum P08 — Luger, пишет Telegram-канал Mash. По информации авторов, стоимость боевой единицы достигает 2 млн рублей, а раритетная модель с историей может стоит и 10 млн рублей.

Как сказано в публикации, пистолет был найден в тех же апартаментах на Тверской улице в Москве, откуда ночью в тяжелом состоянии госпитализировали Джабраилова. Авторы отмечают, что врачам, несмотря на попытки, не удалось спасти бизнесмена.

Ранее стало известно, что Джабраилов опубликовал видео за 12 часов до собственной смерти. В нем он поделился переживаниями насчет ситуации в Объединенных Арабских Эмиратах с российскими туристами на фоне конфликта США и Израиля с Ираном.

Mash сообщил о самоубийстве экс-сенатора в понедельник, 2 марта. По информации авторов, это произошло в столичной гостинице. Как пишет канал, Джабраилова госпитализировали как неизвестного, он находился в тяжелом состоянии, позже его опознали охранники.

