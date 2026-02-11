Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 13:15

Школьник выстрелил в глаз однокласснице

В Екатеринбурге школьник выстрелил в глаз однокласснице из игрушечного пистолета

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Школьник выстрелил в глаз однокласснице из игрушечного пистолета с пластиковыми пулями, сообщает прокуратура Свердловской области. Инцидент произошел 2 февраля в одной из школ Екатеринбурга. Девочку доставили в больницу с ушибом глазного яблока и тканей роговицы.

По предварительной информации, 2 февраля 2026 года на перемене в здании школы учащийся 4 класса выстрелил из игрушечного пистолета и попал пластиковой пулей в глаз однокласснице, — говорится в сообщении.

Ранее в Кодинске восьмиклассница напала с ножом на сверстницу после конфликта с учителем. По факту произошедшего было возбуждено два уголовных дела. Пострадавшей была оказана медицинская помощь.

До этого девятиклассник напал на гимназию в Уфе. Известно, что школьник выстрелил в учителя и трех одноклассников из пластикового пневматического автомата. Как уточнили в МВД Башкирии, подросток также взорвал петарду во время нападения. Его задержали прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии.

