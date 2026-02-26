В Одессе сотрудники ТЦК решили убить мужчину до отправки на фронт

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) пытались насильно мобилизовать троих мужчин, сообщил Telegram-канал «Украина сейчас». Когда один из них попытался сбежать по нему открыли огонь.

По словам очевидцев, местных жителей силой посадили в микроавтобус. Свидетели ситуации поддержали пытавшегося устроить побег и обругали с матами сотрудников ТЦК. Что произошло с мужчиной после инцидента, пока неизвестно. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее в Харькове сотрудники ТЦК избили демобилизованного ветерана с инвалидностью. Как рассказал сын пострадавшего, отцу 55 лет и он давно снят с военного учета в связи с негодностью к службе.

Между тем стало известно, что украинские водители такси начали содействовать территориальным центрам комплектования в проведении принудительной мобилизации. По данным источника, пассажиру вместо заказанной машины может подаваться микроавтобус с сотрудниками ТЦК либо такси привозит человека непосредственно к месту, где его уже поджидают представители военкомата.