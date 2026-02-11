Женщину собрались судить за заказ игрушечного пистолета SRF: жительницу Швейцарии будут судить за заказ игрушечного пистолета из Китая

В Швейцарии против женщины возбуждено уголовное дело из-за ввоза игрушечного водяного пистолета, передает SRF. Она заказала его в китайском интернет-магазине.

Женщина заказала розовый водяной пистолет за 2,78 франка (около 280 рублей). Таможня конфисковала посылку, посчитав игрушку предметом, попадающим под Закон об оружии.

Изначально суд назначил ей условный тюремный срок на пять дней. После вмешательства адвоката наказание было заменено на условный штраф в 150 франков.

