Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 00:25

Женщину собрались судить за заказ игрушечного пистолета

SRF: жительницу Швейцарии будут судить за заказ игрушечного пистолета из Китая

Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В Швейцарии против женщины возбуждено уголовное дело из-за ввоза игрушечного водяного пистолета, передает SRF. Она заказала его в китайском интернет-магазине.

Женщина заказала розовый водяной пистолет за 2,78 франка (около 280 рублей). Таможня конфисковала посылку, посчитав игрушку предметом, попадающим под Закон об оружии.

Изначально суд назначил ей условный тюремный срок на пять дней. После вмешательства адвоката наказание было заменено на условный штраф в 150 франков.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который бродил вокруг жилого дома с автоматом. Полиция поймала его на заправке и установила, что «оружие» — это сломанная игрушка.

До этого в Санкт-Петербурге суд конфисковал крупную партию поддельных кукол Барби в доход государства. Предпринимателю также назначили штраф в размере 30 тыс. рублей.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции в Абакане провели проверку автомобиля Lada Granta и обнаружили значительное количество немаркированного жевательного табака, оборот которого запрещен в РФ. За рулем машины находился 26-летний местный житель, не имеющий судимостей.

игрушки
Швейцария
пистолеты
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не родись красивой», развод, госпитализация: где сейчас Нелли Уварова
Детей на Украине будут эвакуировать без согласия родителей
«Вторая Украина»: политики в Финляндии высказались о будущем своей страны
Стали известны результаты Гуменника после короткой программы на Олимпиаде
Брак с Топаловым, «покушение» на убийство: как живет Регина Тодоренко
Российский аэропорт перестал принимать самолеты
Российские болельщики вынесли флаг РФ на трибуны Олимпиады в Италии
«Это благо»: энергетик о последствиях снижения добычи нефти в США
Стало известно, как Россия и Китай исполняют лунное соглашение
Женщину собрались судить за заказ игрушечного пистолета
Играющие на улице девочки получили ранения из-за атаки ВСУ
Российская ПВО отразила масштабную атаку дронов ВСУ
Мирные жительницы госпитализированы из-за атаки ВСУ на российский регион
Взрыв автомобиля во Фрязино: кто пострадал, что сдетонировало, детали
«У Дурова либеральный бзик»: Клименко о блокировке Telegram и WhatsApp в РФ
Пособница Эпштейна отказалась давать показания Конгрессу США
«Воскресший вопреки»: Кадыров опубликовал видео со своим сыном
«Гусары, молчать!»: Захарова рассказала, что ждет список требований ЕС к РФ
Экс-советник Путина предсказал блокировку Telegram в России
Зеленский прячет военные заводы в Киеве: что это значит и при чем тут Запад
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

При русских было лучше: нищая Литва хочет вернуться к России
Европа

При русских было лучше: нищая Литва хочет вернуться к России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.