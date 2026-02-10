Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 01:48

Петербуржец напугал соседей с игрушечным автоматом

Полиция Петербурга задержала мужчину с игрушечным автоматом после жалоб соседей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который бродил вокруг жилого дома с автоматом, передает РЕН ТВ. Полиция поймала его на заправке и установила, что «оружие» — это сломанная игрушка.

Нарушителем оказался мужчина 1990 года рождения. Сейчас с ним проводят профилактические беседы в отделе полиции.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что арсенал оружия, боеприпасы и наркотики обнаружили на территории садоводства в Ленинградской области. По ее словам, все это принадлежит жителю Санкт-Петербурга, против которого завели уголовное дело сразу по нескольким статьям.

До этого в Сети появилось видео задержания ФСБ 45-летнего подозреваемого в подготовке теракта в краснодарской колонии. На опубликованных кадрах уже осужденный мужчина говорит, что планировал поджог тюремного клуба и убийства сотрудников колонии. За подготовку теракта ему грозило увеличение срока заключения вплоть до пожизненного.

Кроме того, силовики предотвратили теракт в здании управления спецслужбы по Крыму и Севастополю, который был организован украинскими спецслужбами. Жителя Крыма использовали втемную как смертника, предложив ему фиктивную «службу в органах» и поручив пронести через КПП портативную аудиоколонку со скрытым взрывным устройством. Мужчина был задержан при попытке прохода на объект.

Санкт-Петербург
задержания
автоматы
полиция
