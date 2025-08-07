Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 15:06

Россиянин лишился дачного отдыха с оружием и марихуаной

Крупный арсенал оружия и наркотиков нашли на даче под Петербургом

Фото: МВД РФ

Арсенал оружия, боеприпасы и наркотики обнаружили на территории садоводства в Ленинградской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. Все это принадлежит жителю Санкт-Петербурга, против которого завели уголовное дело сразу по нескольким статьям.

Согласно результатам экспертизы, четыре изъятых пистолета и патроны пригодны для производства выстрелов, — подчеркнула представитель ведомства.

Всего было обнаружено шесть предметов, конструктивно схожих с пистолетами, и 1244 патрона различного калибра. Также на участке в пристройке предприимчивый россиянин выращивал наркосодержащее растение — марихуану.

До этого жительница Йошкар-Олы организовала подпольное производство наркотиков прямо на дачном участке. В садовом домике она оборудовала лабораторию и варила N-метилэфедрон по видеоурокам. Нагрянувшие к ней силовики изъяли более двух килограммов готового наркотика. Продукцию она собиралась распространять через интернет, в том числе в других регионах. Возбуждено уголовное дело.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

происшествия
Ленинградская область
наркотики
уголовные дела
