Россиянин лишился дачного отдыха с оружием и марихуаной Крупный арсенал оружия и наркотиков нашли на даче под Петербургом

Арсенал оружия, боеприпасы и наркотики обнаружили на территории садоводства в Ленинградской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. Все это принадлежит жителю Санкт-Петербурга, против которого завели уголовное дело сразу по нескольким статьям.

Согласно результатам экспертизы, четыре изъятых пистолета и патроны пригодны для производства выстрелов, — подчеркнула представитель ведомства.

Всего было обнаружено шесть предметов, конструктивно схожих с пистолетами, и 1244 патрона различного калибра. Также на участке в пристройке предприимчивый россиянин выращивал наркосодержащее растение — марихуану.

До этого жительница Йошкар-Олы организовала подпольное производство наркотиков прямо на дачном участке. В садовом домике она оборудовала лабораторию и варила N-метилэфедрон по видеоурокам. Нагрянувшие к ней силовики изъяли более двух килограммов готового наркотика. Продукцию она собиралась распространять через интернет, в том числе в других регионах. Возбуждено уголовное дело.

