03 января 2026 в 05:07

«Считает мерзким»: в Польше набросились на Туска из-за путаницы

Fakt: депутаты Сейма упрекнули Туска в переписывании истории Польши

Дональд Туск Дональд Туск Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago-images.de/Global Look Press
Депутаты парламента Польши обвинили премьер-министра Дональда Туска в переписывании истории, пишет польское издание Fakt. Журналисты пояснили, что к таким выводам они пришли из-за ошибки в дате основания польского государства во время новогоднего обращения.

Туск считает христианское наследие нашей родины мерзким, но даже ученики начальной школы знают, что начало нашей истории восходит к Крещению Польши. Если, конечно, премьер-министр не начал переписывать историю, — констатировал председатель парламентской фракции «Право и справедливость» Мариуш Блащак в социальной сети X.

Ранее Туск заявил, что в 2026 году Варшава планирует завоевать Балтийское море. Он назвал этот водоем «польской Балтикой» и обозначил его завоевание ключевой целью.

Депутат Госдумы Андрей Колесник в ответ на это выразил мнение, что Дональд Туск должен подать в отставку после слов о быстром завоевании Балтики в 2026 году, поскольку республика из-за таких планов рискует нарваться на четвертый раздел. Парламентарий подчеркнул, что в ЕС пренебрежительно относятся к Польше, и Туск решил привлечь к своей стране внимание громким заявлением.

