Депутаты парламента Польши обвинили премьер-министра Дональда Туска в переписывании истории, пишет польское издание Fakt. Журналисты пояснили, что к таким выводам они пришли из-за ошибки в дате основания польского государства во время новогоднего обращения.

Туск считает христианское наследие нашей родины мерзким, но даже ученики начальной школы знают, что начало нашей истории восходит к Крещению Польши. Если, конечно, премьер-министр не начал переписывать историю, — констатировал председатель парламентской фракции «Право и справедливость» Мариуш Блащак в социальной сети X.

Ранее Туск заявил, что в 2026 году Варшава планирует завоевать Балтийское море. Он назвал этот водоем «польской Балтикой» и обозначил его завоевание ключевой целью.

Депутат Госдумы Андрей Колесник в ответ на это выразил мнение, что Дональд Туск должен подать в отставку после слов о быстром завоевании Балтики в 2026 году, поскольку республика из-за таких планов рискует нарваться на четвертый раздел. Парламентарий подчеркнул, что в ЕС пренебрежительно относятся к Польше, и Туск решил привлечь к своей стране внимание громким заявлением.