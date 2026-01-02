Новый год — 2026
Депутат объяснил Туску, что будет с Польшей из-за идеи завоевать Балтику

Депутат Колесник: Туск нарвется на четвертый раздел Польши после слов о Балтике

Дональд Туск Дональд Туск Фото: Fot. Tedi/Newspix.Pl/Global Look Press
Премьер-министр Польши Дональд Туск должен подать в отставку после слов о быстром завоевании Балтики в 2026 году, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, республика из-за таких планов рискует нарваться на четвертый раздел.

Туск никогда не был умным человеком. Проигрывал выборы. Во-первых, в Конференции Балтийского моря девять стран, среди которых есть и Россия, которую он не победит. Видимо, Туск стремится к четвертому разделу Польши. Думаю, Туску нужно подавать в отставку после таких слов. Это и намек на Калининград, но Польша может получить так, что останется без столицы, — добавил Колесник.

Парламентарий подчеркнул, что в ЕС пренебрежительно относятся к Польше. Колесник отметил, что Туск решил привлечь к своей стране внимание громким заявлением.

В последнее время в ЕС к Польше пренебрежительно относятся. Туск решил привлечь к стране внимание, но не получается. Всегда поляки этим отличались — делали громкие заявления, а потом оказывались под лавкой. Пусть посчитает, сколько было разделов Польши, — резюмировал Колесник.

Ранее Туск заявил, что в 2026 году Варшава планирует завоевать Балтийское море. Он назвал этот водоем «польской Балтикой» и обозначил его завоевание ключевой целью.

