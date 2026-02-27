Польша объявила масштабную кампанию по «отмене» России, рассказал ТАСС временный поверенный в делах РФ Андрей Ордаш. По его словам, травля Москвы началась в 2022 году.

С 2022 года здесь развернута кампания по тотальной «отмене» России и ее культуры. Общество с подачи властей охвачено шпиономанией, — уточнил дипломат.

По словам Ордаша, за призыв к нормализации отношений с Россией гражданина как минимум могут порицать в социальных сетях. Как максимум, это может грозить лишением свободы, добавил временный поверенный.

Ранее Ордаш рассказал, что Польша может не впускать россиян в страну даже с действующей шенгенской визой. По его словам, цель поездки, в том числе туристическая, деловая или частная, в этой ситуации не имеет значение. Временный поверенный также напомнил, что с 2023 года закрыт въезд в Польшу на автомобилях, зарегистрированных в России.

До этого временный поверенный рассказал, что польское общество начинает осознавать истинную природу текущего украинского руководства. По его словам, это ведет к постепенному росту понимания российской позиции.