Автобус столкнулся с грузовиком на шоссе и 11 человек погибли

Автобус столкнулся с грузовиком на шоссе и 11 человек погибли G1: в Бразилии в ДТП с автобусом и грузовиком погибли 11 человек и 46 пострадали

На шоссе в центральной части Бразилии произошло крупное ДТП с автобусом и грузовиком, передает G1. В результате происшествия погибли 11 человек и еще 46 пострадали.

Отмечается, что 12 человек, включая водителя грузовика, находятся в критическом состоянии. Полиция начала проверку, чтобы установить все обстоятельства аварии.

Ранее в Новгородской области в аварии погиб один человек, еще шестеро получили травмы, среди них трое детей. Предварительно, на дороге в Боровичском округе 40-летняя водитель Renault Sandero выехала на встречное направление и столкнулась с иномаркой Toyota Avensis. Женщина умерла до прибытия бригады скорой помощи.

До этого в Главном управлении МВД по Смоленской области сообщили о масштабном дорожном происшествии с участием девяти транспортных средств на федеральной автодороге М-1 «Беларусь». По данным ведомства, в результате инцидента травмы получили три гражданина, которые были направлены в стационар.

Кроме того, в городе Кодинск Красноярского края автомобиль под управлением женщины сбил двух девочек семилетнего возраста на пешеходном переходе без светофора. Получившие телесные повреждения дети направлены в больницу для получения необходимой медицинской помощи.