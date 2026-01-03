Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 03:52

Автобус столкнулся с грузовиком на шоссе и 11 человек погибли

G1: в Бразилии в ДТП с автобусом и грузовиком погибли 11 человек и 46 пострадали

Фото: Brazil's Federal Highway Police
Читайте нас в Дзен

На шоссе в центральной части Бразилии произошло крупное ДТП с автобусом и грузовиком, передает G1. В результате происшествия погибли 11 человек и еще 46 пострадали.

Отмечается, что 12 человек, включая водителя грузовика, находятся в критическом состоянии. Полиция начала проверку, чтобы установить все обстоятельства аварии.

Ранее в Новгородской области в аварии погиб один человек, еще шестеро получили травмы, среди них трое детей. Предварительно, на дороге в Боровичском округе 40-летняя водитель Renault Sandero выехала на встречное направление и столкнулась с иномаркой Toyota Avensis. Женщина умерла до прибытия бригады скорой помощи.

До этого в Главном управлении МВД по Смоленской области сообщили о масштабном дорожном происшествии с участием девяти транспортных средств на федеральной автодороге М-1 «Беларусь». По данным ведомства, в результате инцидента травмы получили три гражданина, которые были направлены в стационар.

Кроме того, в городе Кодинск Красноярского края автомобиль под управлением женщины сбил двух девочек семилетнего возраста на пешеходном переходе без светофора. Получившие телесные повреждения дети направлены в больницу для получения необходимой медицинской помощи.

ДТП
Бразилия
погибшие
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Принять потерю»: в США высказались о территориальных уступках Киеву
Автобус столкнулся с грузовиком на шоссе и 11 человек погибли
Мошенники стали обзванивать банки от имени своих жертв
Фаза Луны сегодня, 3 января: что принесет первое полнолуние 2026 года
Россия отреагировала на празднование дня рождения Бандеры в Австрии
Угроза атаки БПЛА была объявлена на Северном Кавказе
На Земле началась первая в 2026 году магнитная буря
Частный вертолет с четырьмя людьми разбился в горах
Дмитриев назвал единственную реальную надежду для Европы
Иранская полиция изъяла у протестующих огнестрельное и холодное оружие
«Вообще себя не контролирую»: дочь Даны Борисовой раскрыла диагноз
В Европе раскрыли, почему Украине грозит экономический крах из-за Одессы
Милонов провел рейд по борделям в Петербурге
В Чехии политику грозит отставка из-за его высказываний об Украине
Грабители проникли в банк и украли ценности на €100 млн
«Давно зуб на Пугачеву»: Дзюник о Долиной, Ивлеевой, звездах-алкоголиках
Стало известно, что является красной линией в отношениях КНР и США
SHOT сообщил о взрывах в российском городе
В Британии напали и повредили завод поставщика оружия для Израиля
Мыловарение в домашних условиях: с чего начать?
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области
Власть

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.