Массовое ДТП с участием девяти машин произошло под Смоленском Девять автомобилей столкнулись на трассе М-1 в Смоленской области

Массовая авария с участием девяти автомобилей произошла на федеральной трассе М-1 «Беларусь» в Смоленской области, сообщили ТАСС в региональном управлении МВД. В результате ДТП пострадали три человека, все они были госпитализированы.

Сегодня на 371-м километре федеральной автодороги М1 «Беларусь» по направлению на Минск произошло столкновение девяти автомобилей. В результате ДТП пассажирки Volvo, Land Cruiser Prado и Toyota Highlander доставлены в больницу, — уточнили в ведомстве.

Ранее в УМВД России по Приморскому краю сообщили, что во Владивостоке произошло крупное ДТП, в котором участвовало 13 автомобилей. Никто не пострадал, однако автомобили получили механические повреждения. Согласно предварительным данным, причиной аварии стал неисправный автомобиль Honda Stream, которым управляла 46-летняя женщина.

До этого в Ставропольском крае произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля, в результате которого один человек погиб. В автобусе находились 18 детей, четверо из которых были госпитализированы.

В Симферополе длинномерная фура упала с моста на железнодорожные пути возле вокзала. По предварительным данным, один человек пострадал — это водитель грузовика, попавшего в аварию.