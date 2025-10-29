Фура упала с моста в Крыму и пробила железнодорожные пути МЧС: фура упала с моста на железнодорожные пути у вокзала в Симферополе

В Симферополе длинномерная фура упала с моста на железнодорожные пути вблизи вокзала, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым. По предварительным данным, пострадал один человек — водитель упавшего грузовика.

В результате ДТП на мосту по улице Ким длинномерная фура съехала на железнодорожное полотно. В настоящее время железнодорожные пути обесточены для проведения аварийно-спасательных работ, — сказано в сообщении.

Ранее один человек погиб при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем в Ставропольском крае. В салоне автобуса находились 18 детей, четырех из них доставили в больницу.

До этого микроавтобус с 10 пассажирами съехал в кювет и перевернулся в Тыве. Отмечается, что в салоне было четверо несовершеннолетних, в том числе пятимесячный ребенок. Всем пассажирам оказали медицинскую помощь. Микроавтобус следовал по маршруту Абакан — Кызыл. При проверке транспортного средства нарушений не обнаружили. Кроме того, тестирование водителя на содержание алкоголя в крови показало отрицательный результат.