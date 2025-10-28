В российском регионе перевернулся микроавтобус с 10 пассажирами Микроавтобус с 10 пассажирами съехал в кювет и перевернулся в Тыве

Микроавтобус с 10 пассажирами съехал в кювет и перевернулся в Тыве, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона в своем Telegram-канале. Отмечается, что в салоне было четверо несовершеннолетних, в том числе пятимесячный ребенок. Всем пассажирам оказали медицинскую помощь.

В момент ДТП мужчина перевозил 10 пассажиров, в числе которых было четверо несовершеннолетних, — говорится в сообщении.

Микроавтобус следовал по маршруту Абакан — Кызыл. При проверке транспортного средства нарушений не обнаружили. Кроме того, тестирование водителя на содержание алкоголя в крови показало отрицательный результат.

