28 октября 2025 в 08:26

В российском регионе перевернулся микроавтобус с 10 пассажирами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Микроавтобус с 10 пассажирами съехал в кювет и перевернулся в Тыве, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона в своем Telegram-канале. Отмечается, что в салоне было четверо несовершеннолетних, в том числе пятимесячный ребенок. Всем пассажирам оказали медицинскую помощь.

В момент ДТП мужчина перевозил 10 пассажиров, в числе которых было четверо несовершеннолетних, — говорится в сообщении.

Микроавтобус следовал по маршруту Абакан — Кызыл. При проверке транспортного средства нарушений не обнаружили. Кроме того, тестирование водителя на содержание алкоголя в крови показало отрицательный результат.

Ранее в Свердловской области водитель на полной скорости сбил трех девочек, стоявших перед пешеходным переходом, а затем врезался в магазин. Две школьницы погибли, третью госпитализировали в тяжелом состоянии. Предположительно, 37-летний водитель был пьян.

До этого в Петропавловске-Камчатском произошло ДТП с участием автокрана и легкового автомобиля, при котором погибли два человека. 60-летний водитель автокрана «КАТО» не уступил дорогу внедорожнику Honda. Поднятая стрела крана оказалась прямо над проезжей частью. У машины сорвало крышу и заднюю дверь.

Россия
Тыва
аварии
автобусы
пострадавшие
