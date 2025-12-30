Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 21:26

В Минобороны раскрыли, сколько беспилотников сбили над Россией

Минобороны: средства ПВО сбили 109 дронов над Россией

Российские силы ПВО сбили 109 украинских БПЛА над регионами страны с 16:00 до 20:00 мск, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Из них 80 ликвидировали над Брянской областью.

В период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 109 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сообщили в Минобороны.

Также 10 дронов сбили над территорией Калужской области, восемь — над московским регионом, семь — над Курской областью и два — над Воронежской областью. Еще по одному беспилотнику ликвидировали в Белгородской и Смоленской области.

Три дня назад противовоздушная оборона успешно отразила атаку 26 беспилотников, пытавшихся приблизиться к столице. По словам Собянина, эти попытки нападения следовали одна за другой. Первые сведения о действиях ПВО были опубликованы в 16:53. Последнее сообщение от мэра Москвы о работе системы противовоздушной обороны поступило в 19:20. Информации о пострадавших или повреждениях не поступало.

Также министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил,

