30 декабря 2025 в 21:52

Энергетики сообщили о состоянии Подмосковья после отключения электричества

В Подмосковье частично восстановили электроснабжение

Энергетики восстановили электроснабжение более чем для трети потребителей на юго-востоке Московской области после аварии, сообщили в пресс-службе компании «Россети Московский регион». Также в регион было направлено 63 резервных источника питания.

Специалисты компании «Россети Московский регион» восстановили электроснабжение более трети потребителей на юго-востоке Подмосковья, нарушенное в результате автоматического отключения на подстанции 110 кВ сегодня вечером, — уточнили в «Россетях».

Ранее в Санкт-Петербурге жители Кировского и Московского районов столкнулись с отсутствием отопления и горячей воды из-за сбоя. Причиной стал пожар на Автовской ТЭЦ-15. Возгорание в кабельной шахте станции привело к снижению параметров подачи теплоносителя. Кроме проблем с теплом, в некоторых домах Кировского района также наблюдались перебои со светом.

До этого в Тайге Кемеровской области более 10 тыс. потребителей остались без электричества из-за отключения подстанции. Среди них — две больницы, девять школ, 11 детских садов и другие социально значимые объекты.

