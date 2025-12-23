В Тайге без света остались более 10 тыс. потребителей

В Кемеровской области в городе Тайге остались без электричества из-за отключения подстанции более 10 тыс. потребителей, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Илья Середюк. По его словам, среди них — две больницы, девять школ, 11 детских садов, 24 котельных, 18 объектов водоснабжения.

Прекратилась подача электричества у 10 455 бытовых и 64 социально значимых потребителей. В их числе: две больницы, девять школ, 11 детских садов, 24 котельных, 18 объектов водоснабжения, — написал губернатор.

Как он уточнил в публикации, на место направлены две дополнительные бригады и аварийный отряд, который будет следить за подачей тепла в социальные учреждения. Заместитель губернатора Глеб Орлов также будет присутствовать при работах.

Ранее в подмосковной Балашихе произошло массовое отключение электроэнергии. Без электричества осталось несколько многоквартирных домов. Перестали работать светофоры, а также пропало освещение в магазинах, включая супермаркет «Ашан». Операторы на горячей линии пояснили, что восстановительные работы продлятся примерно два часа. Это уже вторая крупная авария за последние двое суток.

Тем временем украинские войска ударили по электроподстанции в приграничье Курской области. По словам местных властей, там начался пожар, без электричества остались 16 тыс. жителей Глушковского, Рыльского и Кореневского районов.