Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 09:20

Тысячи жителей Курской области остались без света после атаки на подстанцию

Удар ВСУ по электроподстанции оставил без света 16 тыс. жителей Курской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы Украины ударили по электроподстанции в приграничье Курской области, там начался пожар, написал в Telegram-канале губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в результате без электричества остались 16 тыс. жителей Глушковского, Рыльского и Кореневского районов региона. При этом Рыльск уже подключили к резервным источникам питания.

Сегодня ночью враг нанес удары по электроподстанциям в приграничье. В результате атаки без электричества остались более 16 тыс. человек в Глушковском, Рыльском и Кореневском районах. Рыльск уже подключили к резервным источникам, — говорится в сообщении.

Накануне, 19 ноября, Хинштейн сообщал об атаке на подстанцию в городе Рыльске Курской области. В результате в микрорайоне Боровское нарушено электроснабжение. По словам главы региона, от удара одна из котельных перестала работать.

По данным Министерства обороны России, утром 19 ноября средства противовоздушной обороны сбили 11 беспилотников в двух российских регионах. В частности, восемь БПЛА уничтожили в Рязанской области и три — в Тамбовской области.

Курская область
Александр Хинштейн
ВСУ
электричество
отключения
пожары
возгорания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Совфеде придумали, как ускорить строительство дорог в регионах
Еще один полк в России получил наименование «гвардейский»
«Добьет изнутри»: Захарова предупредила о рисках вступления Украины в ЕС
Российская компания продаст за 250 млрд рублей «химическое сердце» Башкирии
Россиянку отправят в колонию за госизмену
Гладков внезапно отменил все публичные мероприятия по Белгородской области
В одном из районов Москвы ввели карантин из-за вспышки опасного вируса
Олень рогами убил свою хозяйку
Здание администрации в российском городе хотели поджечь коктейлем Молотова
В Пулково подправили «мозги» иностранной технике
Озвучены итоги операции «Нелегал-2025» по мигрантам
В Ростех назвали боеприпас, который уничтожает неуязвимые для дронов цели
Тысячи жителей Курской области остались без света после атаки на подстанцию
В Японии опровергли один запрет для российских самолетов
«Опасные метастазы»: в СВР указали на подъем нацизма в Европе и на Украине
В Южной Корее военный подорвался на мине
Нереально нежная курица в йогуртовом маринаде: тает во рту!
ВСУ совершили логистический «суицид» решением выйти к Красному Лиману
В ФСБ показали кадры задержания пытавшегося отравить офицера агента Киева
Известный футболист на BMW чуть не сбил двух женщин
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.