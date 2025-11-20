Тысячи жителей Курской области остались без света после атаки на подстанцию Удар ВСУ по электроподстанции оставил без света 16 тыс. жителей Курской области

Вооруженные силы Украины ударили по электроподстанции в приграничье Курской области, там начался пожар, написал в Telegram-канале губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в результате без электричества остались 16 тыс. жителей Глушковского, Рыльского и Кореневского районов региона. При этом Рыльск уже подключили к резервным источникам питания.

Сегодня ночью враг нанес удары по электроподстанциям в приграничье. В результате атаки без электричества остались более 16 тыс. человек в Глушковском, Рыльском и Кореневском районах. Рыльск уже подключили к резервным источникам, — говорится в сообщении.

Накануне, 19 ноября, Хинштейн сообщал об атаке на подстанцию в городе Рыльске Курской области. В результате в микрорайоне Боровское нарушено электроснабжение. По словам главы региона, от удара одна из котельных перестала работать.

По данным Министерства обороны России, утром 19 ноября средства противовоздушной обороны сбили 11 беспилотников в двух российских регионах. В частности, восемь БПЛА уничтожили в Рязанской области и три — в Тамбовской области.