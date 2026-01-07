Срок замены электросчетчиков в России сократили вдвое Юрист Машаров: электросчетчики в РФ будут менять в два раза быстрее с 2027 года

С 2027 года процедура замены электросчетчиков в России станет в два раза оперативнее, сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Новые нормы обяжут энергетические компании укладываться в трехмесячный срок вместо нынешних шести.

Ожидается, что инициатива не только ускорит процесс замены приборов учета, но и простимулирует энергокомпании к исполнению обязательств, защищая интересы потребителей. Изменения коснутся ситуаций, когда прибор учета сломался, утерян или выработал свой ресурс после 1 января 2027 года.

Ответственность за установку и ввод в эксплуатацию новых счетчиков ляжет на гарантирующих поставщиков и сетевые организации, а не на собственников жилья. За нарушение сроков для энергетиков предусмотрена финансовая мера.

Начиная с 1 января 2027 года в случае нарушения гарантирующим поставщиком (сетевой организацией) обязанностей <…> потребителю, в отношении которого нарушены соответствующие обязанности, определяется с применением понижающего коэффициента 0,95, — указал член ОП.

