Россиянам объяснили, как сэкономить на ЖКУ во время новогодних праздников Эксперт по ЖКХ Бондарь: уезжающим на каникулы положен перерасчет платы за ЖКУ

Уехавшим на каникулы россиянам могут сделать перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги по возвращении домой, заявил NEWS.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Однако, по его словам, для этого придется документально подтвердить факт отъезда.

Чтобы немного сократить расходы на коммунальные услуги в праздники, стоит заранее подумать о нескольких простых вещах. Если вы планируете уехать из дома на каникулы, вероятно, получится оформить перерасчет за время вашего отсутствия. Согласно Постановлению Правительства № 354, такая возможность появляется, когда квартира пустует более пяти полных дней подряд. При этом важно помнить, что даты отъезда и возвращения в расчет обычно не включают. Для подтверждения своего отсутствия можно использовать билеты на поезд или самолет, справки из санатория или чеки из гостиницы, — поделился Бондарь.

Он отметил, что написать заявление в управляющую компанию или через электронные сервисы лучше в течение 30 дней после возвращения. Однако, по словам эксперта, за отопление или содержание жилья платить все равно придется, так как эти услуги считаются по площади помещения независимо от присутствия людей.

Новогодние каникулы могут стать хорошим поводом не только для короткой экономии, но и для подготовки к будущему году. С учетом того, что в 2026 году ожидается плановое повышение тарифов, полезно задуматься об установке приборов учета. Когда в квартире стоят счетчики, вы платите только за то, что реально потратили, а не по нормативам. Как правило, такие устройства окупаются, помогая снизить суммы в квитанциях на долгий срок. Возможно, стоит проверить и другие бытовые моменты. Например, простая замена старых ламп на светодиодные или использование специальных насадок на краны помогает тратить меньше электричества и воды без потери комфорта, — заключил Бондарь.

Ранее строительный эксперт Федор Васильев заявил, что герметизация окон и дверей поможет снизить расходы на жилищно-коммунальные услуги зимой. По его словам, использование энергосберегающих лампочек также поможет уменьшить сумму в платежке.