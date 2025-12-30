Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 13:13

Россиянам объяснили, как сэкономить на ЖКУ во время новогодних праздников

Эксперт по ЖКХ Бондарь: уезжающим на каникулы положен перерасчет платы за ЖКУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Уехавшим на каникулы россиянам могут сделать перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги по возвращении домой, заявил NEWS.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Однако, по его словам, для этого придется документально подтвердить факт отъезда.

Чтобы немного сократить расходы на коммунальные услуги в праздники, стоит заранее подумать о нескольких простых вещах. Если вы планируете уехать из дома на каникулы, вероятно, получится оформить перерасчет за время вашего отсутствия. Согласно Постановлению Правительства № 354, такая возможность появляется, когда квартира пустует более пяти полных дней подряд. При этом важно помнить, что даты отъезда и возвращения в расчет обычно не включают. Для подтверждения своего отсутствия можно использовать билеты на поезд или самолет, справки из санатория или чеки из гостиницы, — поделился Бондарь.

Он отметил, что написать заявление в управляющую компанию или через электронные сервисы лучше в течение 30 дней после возвращения. Однако, по словам эксперта, за отопление или содержание жилья платить все равно придется, так как эти услуги считаются по площади помещения независимо от присутствия людей.

Новогодние каникулы могут стать хорошим поводом не только для короткой экономии, но и для подготовки к будущему году. С учетом того, что в 2026 году ожидается плановое повышение тарифов, полезно задуматься об установке приборов учета. Когда в квартире стоят счетчики, вы платите только за то, что реально потратили, а не по нормативам. Как правило, такие устройства окупаются, помогая снизить суммы в квитанциях на долгий срок. Возможно, стоит проверить и другие бытовые моменты. Например, простая замена старых ламп на светодиодные или использование специальных насадок на краны помогает тратить меньше электричества и воды без потери комфорта, — заключил Бондарь.

Ранее строительный эксперт Федор Васильев заявил, что герметизация окон и дверей поможет снизить расходы на жилищно-коммунальные услуги зимой. По его словам, использование энергосберегающих лампочек также поможет уменьшить сумму в платежке.

ЖКУ
россияне
квартиры
платежки
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичам рассказали о новой схеме мошенником под видом коммунальщиков
Успенская прошлась по песням из «Иронии судьбы»
Россиянам рассказали, какой штамм гриппа охватил регионы
Психолог объяснила, как лучше провести последний день перед Новым годом
Историк объяснил, зачем Украина атаковала резиденцию Путина
В России оценили перспективы пересадки людям свиных органов
Токаев бросил вызов Европе, подписав похожий на российский закон
Мужчина получил ножевые ранения в центре Петербурга
Посол ответил на вопрос о контактах Москвы и Душанбе по теракту в «Крокусе»
Когда будет ответ на атаку резиденции Путина? Удары по Украине 30 декабря
Полиция задержала мужчину после избиения знакомых арматурой под Петербургом
«Пример стойкости»: Белоусов поздравил бойцов с освобождением Богуславки
В ДНР раскрыли число освобожденных за год населенных пунктов
Telegram-каналы хотят приравнять к СМИ для борьбы с фейковыми новостями
Пять принципов инженерного лидерства: модель управления Алексея Ашихмина
Россияне рассказали, что создает им новогоднее настроение
Коц назвал «базовый минимум»для уничтожения в руководстве Украины
Школьник скончался, подавившись блинами
Вечеринка у Галич, просьба о помощи: как живет Аглая Тарасова после суда
Москвичам напомнили о штрафах за петарды и салюты
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.