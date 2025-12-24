Новый год-2026
24 декабря 2025 в 02:20

Россиянам назвали способы сэкономить на ЖКУ зимой

Бизнесмен Васильев: герметизация окон и дверей поможет сэкономить на ЖКУ зимой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Герметизация окон и дверей поможет сократить расходы на жилищно-коммунальные услуги в зимний период, заявил NEWS.ru строительный эксперт основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев. По его словам, также уменьшить сумму в платежке можно, если использовать энергосберегающие лампочки.

Главная зимняя статья расходов — тепло, а точнее, его потери. Основа экономии не в том, чтобы меньше греть, а в том, чтобы грамотно удерживать тепло внутри. Начните с герметизации: проверьте и заделайте все щели в оконных рамах, дверных коробках и местах ввода коммуникаций в стенах. Этот простой шаг — фундамент всей экономии. Далее обеспечьте эффективную работу батарей: не заслоняйте их мебелью или длинными шторами, а за радиатором можно установить отражающий экран из фольгированного материала. Это направит тепло в комнату, а не на обогрев стены, — посоветовал Васильев.

Он подчеркнул, что для эффективного управления отоплением рекомендуется установить на радиаторы терморегуляторы. По словам эксперта, эти устройства дают возможность настраивать оптимальное тепло в каждой комнате. Кроме того, Васильев напомнил, что важно снижать температуру отопления в случае долгого отсутствия дома.

Экономия электроэнергии — второй важный фронт работ. В первую очередь замените все лампы накаливания на светодиодные. Они потребляют в разы меньше энергии и служат дольше. Если у вас еще не установлен многотарифный счетчик, серьезно рассмотрите этот вариант. Ночной тариф значительно дешевле, и на нем можно выгодно запускать стиральную или посудомоечную машину, заряжать гаджеты. Также выработайте привычку не оставлять технику в режиме ожидания и вынимать зарядные устройства из розеток, — добавил Васильев.

Эксперт по ЖКХ также отметил важность тщательного изучения квитанций. По словам Васильева, необходимо убедиться, что в них нет начислений за услуги, которые не оказывались или были отменены, например за радиоточку или коллективную телеантенну.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил заморозить тарифы ЖКХ, чтобы избежать их повышения. Он отметил, что этот вопрос стал особенно актуальным для граждан страны.

