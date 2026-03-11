Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 10:29

В Госдуме предложили ужесточить наказание за не чищенные от снега крыши

Депутат Свищев: в РФ нужно ужесточить наказание за не чищенные от снега крыши

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В России предложили усилить административную ответственность управляющих компаний за ненадлежащую уборку снега и наледи, сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение депутата Госдумы Дмитрия Свищева. Также парламентарий считает необходимым уточнить сезонные требования к очистке крыш.

Полагаю целесообразным рассмотреть следующие направления: уточнение сезонных требований к организации работ по очистке кровель, включая определение предельных сроков реагирования на погодные изменения и порядок взаимодействия управляющих организаций с экстренными службами, — говорится в тексте обращения.

Помимо этого, Свищев предложил проанализировать действующие регламенты содержания многоквартирных домов в условиях резкой смены погоды. По мнению депутата, нужно актуализировать правила с учетом периодов активного таяния снега, когда угроза схода наледи возрастает.

Отдельным пунктом в документе значится разработка рекомендаций по оперативной реакции на жалобы граждан о сосульках и снежных шапках на крышах.

Ранее синоптик Людмила Паршина заявила, что снежный покров в Москве полностью сойдет к 10 апреля. По ее словам, если будут дожди и туманы, то это может случиться и раньше. При этом она подчеркнула, что таяние рекордных сугробов не приведет к потопам на улицах столицы. Она отметила, что снег будет сходить постепенно.

