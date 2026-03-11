Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 10:21

В ЦБ объяснили, почему официальная инфляция ниже ощущаемой

Представитель ЦБ Марданов: россияне судят об инфляции по личной корзине товаров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Граждане во всем мире склонны оценивать рост цен выше официальных данных, и Россия здесь не исключение, заявил в интервью NEWS.ru начальник главного управления ЦБ по ЦФО Рустэм Марданов. По его словам, разрыв между «чеком в магазине» и статистикой — это нормальное явление, но регулятор учитывает эти настроения.

Каждый из нас оценивает не всю экономику, а личную корзину товаров. Мы хорошо помним, как дорожают продукты, которые покупаем часто. А если подешевели смартфоны — это может остаться незамеченным. Наши инфляционные ожидания формируются на основе «товаров-маркеров», — сказал Марданов.

Он подчеркнул, что «незаякоренность» ожиданий (неверие в достижение цели по инфляции) напрямую влияет на решения ЦБ по ключевой ставке. Именно поэтому регулятор держит ставки высокими — чтобы вернуть баланс спроса и предложения. Он также напомнил, что до 17 марта на сайте ЦБ проходит опрос для расчета индексов развития платежной системы.

Ранее сообщалось, что с 17 по 24 февраля 2026 года инфляция в России составила 0,19%. Неделей ранее, с 10 по 16 февраля, показатель равнялся 0,12%, следует из данных Росстата. С начала февраля цены на потребительские товары в России увеличились на 0,51%. По расчетам с использованием среднесуточных данных за 2025 и 2026 год на 24 февраля, инфляция в годовом выражении составила 5,79%.

