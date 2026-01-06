Ревнивый курянин забросил сопернику в окно гранату Мужчина из ревности бросил гранату в окно знакомого в Курской области

В Кореневском районном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении местного жителя, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области. Его обвиняют в покушении на убийство с помощью боевой гранаты, а также в незаконном хранении боеприпасов и взрывного устройства.

Поводом для тяжкого преступления стала ревность. В сентябре прошлого года, будучи в состоянии опьянения, мужчина заподозрил свою сожительницу в связи со знакомым. Он взял гранату, приехал на велосипеде к дому предполагаемого соперника и бросил ее в окно.

В результате взрыва потерпевшему были причинены множественные телесные повреждения, он остался жив, — говорится в публикации.

По данным следствия, Михаил Лавриненко в течение трех лет собирал найденные патроны, скопив 36 штук. В марте 2025 года он также обнаружил ручную гранату.

Ранее сообщалось, что разъяренная женщина из Колпино случайно повредила чужой автомобиль. Она хотела изуродовать машину новой девушки бывшего возлюбленного, но не учла одного: во дворе стоял второй автомобиль идентичной марки и цвета. Перед тем как решиться на месть, ревнивица выпила для храбрости.