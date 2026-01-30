Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 09:22

Два человека пострадали при атаке ВСУ на Курскую область

Хинштейн: два человека пострадали при атаке двух дронов ВСУ на село Бегоща

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Два человека пострадали при атаке двух беспилотников ВСУ на село Бегоща в Рыльском районе, заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, 97-летнюю женщину с контузией и 67-летнего мужчину с осколочными травмами доставили в больницу.

В селе Бегоща Рыльского района два FPV-дрона атаковали территорию дома. В результате удара ранены два человека, — написал Хинштейн.

Он рассказал, что за сутки средства ПВО сбили восемь БПЛА, украинские военные девять раз применили артиллерию для ударов по региону. Губернатор добавил, что разрушений инфраструктуры нет.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 18 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, семь и пять БПЛА уничтожили над территориями Брянской области и Крыма соответственно, по два — над Черным морем и Ростовской областью.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в ночь на 30 января в ходе отражения воздушной атаки на город Каменск-Шахтинский и Каменский район были уничтожены украинские БПЛА. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

