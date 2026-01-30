ПВО сбила дроны над двумя районами Ростовской области Слюсарь: БПЛА сбили в Каменске-Шахтинском и Каменском районе под Ростовом

В ночь на 30 января в ходе отражения воздушной атаки на город Каменск-Шахтинский и Каменский район в Ростовской области были уничтожены украинские БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, данные о пострадавших и разрушениях на земле еще не поступали, но будут уточняться. Губернатор предупредил, что беспилотная опасность остается неизменной.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены БПЛА в Чертковском районе и г. Каменске-Шахтинском, — отметил он.

Также сообщалось, что ВСУ снова пытались атаковать Россию дронами, которые запустили с грузовика на границе Черниговской и Сумской областей Украины. Однако российская разведка заметила подозрительную активность и нанесла удар по фуре из системы залпового огня «Торнадо-С».

Днем 28 января пресс-служба Минобороны проинформировала, что силы ПВО за пять часов ликвидировали и перехватили 41 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, 28 БПЛА уничтожили над территорией Крыма, 12 — над акваторией Черного моря. Еще один беспилотник сбили над Курской областью.