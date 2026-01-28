В России узнали о попытке ВСУ осуществить операцию «Паутина-2» SHOT: ВСУ снова планировали атаковать РФ запущенными из грузовика БПЛА

ВСУ вновь планировали атаковать Россию дронами, запущенными из грузовика на границе Черниговской и Сумской областей Украины, сообщает Telegram-канал SHOT. Однако российская разведка заметила странные передвижения и ударила по фуре из РСЗО «Торнадо-С». В Минобороны РФ данные сведения не комментировали.

В материале сказано, что грузовик был ликвидирован возле населенного пункта Хильчичи. Кроме беспилотников, в фуре находилась мобильная группа ВСУ.

1 июня 2025 года Сибирь впервые с начала СВО подверглась атаке украинских дронов. Дроны взлетали из контейнера грузовика. Украинская операция получила название «Паутина». Очевидцы, находящиеся рядом с большегрузом, всячески мешали дронам взмывать над землей — БПЛА забрасывали камнями. Одним из них оказался дальнобойщик из Белоруссии Антон Мацкевич. Мужчина приехал в Усолье-Сибирское и оказался на парковке, где остановилась фура с контейнером.

Ранее сообщалось, что украинские БПЛА уничтожили в Азовском и Чертковском районах Ростовской области. Как уточнил глава региона Юрий Слюсарь, работа по отражению воздушной атаки Вооруженных сил Украины еще не прекращена. Беспилотная опасность остается, подчеркнул он.