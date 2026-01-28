Губернатор рассказал об атаке ВСУ на два района Ростовской области

Губернатор рассказал об атаке ВСУ на два района Ростовской области Слюсарь: ВСУ атаковали Азовский и Чертковский районы Ростовской области

Украинские БПЛА уничтожили в Азовском и Чертковском районах Ростовской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Юрий Слюсарь. По его словам, работа по отражению воздушной атаки ВСУ еще не прекращена. Беспилотная опасность остается.

Минувшей ночью и утром в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены БПЛА в двух районах Азовском и Чертковском, — сказано в сообщении.

Утром 24 января пресс-служба минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 75 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, по 46 и 22 БПЛА уничтожили над территориями Ростовской и Белгородской областей. Также за ночь ликвидировали и перехватили три украинских беспилотника над Крымом, два — над Курской областью.

Также украинские военнослужащие провели артиллерийский обстрел населенного пункта в Херсонской области. По словам главы муниципального округа Павла Филипчука, было зафиксировано шесть ударов по территории поселка Любимовка Каховского округа.