ВСУ пытались ударить по России с помощью более 40 БПЛА Минобороны: российские силы ПВО за пять часов ликвидировали 41 украинский БПЛА

Силы ПВО за пять часов ликвидировали и перехватили 41 украинский беспилотник над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, 28 БПЛА уничтожили над территорией Крыма, 12 — над акваторией Черного моря. Еще один беспилотник был сбит над Курской областью.

С 8:00 мск до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники уничтожили в Азовском и Чертковском районах Ростовской области. Как уточнил глава региона Юрий Слюсарь, работа по отражению воздушной атаки Вооруженных сил Украины еще не прекращена. Беспилотная опасность остается, подчеркнул он.

Также стало известно, что оставшемуся без воды и находящемуся на грани нервного срыва украинскому военнослужащему посоветовали подышать, таким образом командир хотел его успокоить. В перехваченных в Запорожской области данных указано, что бойцу было предложено сделать три коротких и один большой вдох.