28 января 2026 в 07:24

Командир ВСУ дал странный совет солдату на грани нервного срыва

Командир ВСУ пытался успокоить украинского солдата дыхательной практикой

Оставшемуся без воды и находящемуся на грани нервного срыва украинскому военнослужащему посоветовали подышать, таким образом командир хотел его успокоить, передает РИА Новости со ссылкой на перехваченные в Запорожской области данные. В частности, ему было предложено сделать три коротких и один большой вдох.

Я понимаю, брат, как тяжело, понимаю. Но такие реалии, — заявил ему командир.

До этого начальник Генштаба Вооруженных солдат России Валерий Герасимов сообщил, что в заблокированном районе у Купянска (участок местности размером четыре на шесть километров) заперты до 800 украинских солдат. По его словам, бои шли в Ковшаровке и Глушковке.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что освобождение населенного пункта Новояковлевка в Запорожской области имеет важное оперативное значение для российской группировки войск. По его словам, продвижение российских подразделений создает серьезные логистические проблемы для Вооруженных сил Украины. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

