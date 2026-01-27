Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 08:01

Несколько сотен бойцов ВСУ застряли в заблокированном районе у Купянска

До 800 солдат ВСУ остались в заблокированном районе у Купянска

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

До 800 украинских солдат заперты в заблокированном районе у Купянска, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов по итогам поездки в пункт базирования группировки войск «Запад». По его словам, которые приводит ТАСС, сейчас идут бои в Ковшаровке и Глушковке.

В целом в блокированном районе, а это участок местности размером четыре на шесть километров, остается до 800 военнослужащих украинских подразделений, — отметил он.

До этого начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма заявил, что бойцы группировки отразили контратаку штурмовых групп ВСУ у Осиново в Купянском районе Харьковской области. По его словам, ликвидированы до пяти украинских военнослужащих. Также противник потерял пять минометов, восемь наземных робототехнических комплексов, 41 пункт управления БПЛА.

Ранее появилась информация, что Россия заняла второе место в мире по уровню военной мощи среди 145 стран, уступив лишь Соединенным Штатам. Зарубежные аналитики учитывали более 60 факторов: финансовое и географическое положение, а также логистические возможности.

Валерий Герасимов
Купянск
ВСУ
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Герасимов доложил о важных успехах ВС России в зоне СВО
«Приговор изменить»: известному писателю-иноагенту ужесточили наказание
Бывшая жена Стаса Пьехи решила судьбу сына
Начальник Генштаба ВС России лично приехал на передовую
В Москве наступил снежный апокалипсис
Названо число населенных пунктов, которые ВС России освободили в январе
Диетолог назвала «канцерогенное» отличие белого мяса от красного
Несколько сотен бойцов ВСУ застряли в заблокированном районе у Купянска
Гороскоп на 27 января: день триумфа деятелей искусства и пора для отдыха
Отступление ВСУ и пленение разведчиков: новости СВО к утру 27 января
Москвичам пообещали более трети месячной нормы осадков за сутки
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 27 января: инфографика
Четыре российских ребенка погибли от ударов ВСУ за неделю
Назван хоккеист, который первым из россиян набрал 80 очков в сезоне НХЛ
Врач предположил, что Ленин болел нейросифилисом
В США подсчитали число погибших после мощного зимнего шторма
ЗИС: автомобили, которые помогли победить в Великой Отечественной войне
Почти полтора миллиона россиян остались без света из-за ударов ВСУ
Канада и Индия готовятся «перезапустить» торговлю черным золотом
Квашеная капуста в банке: редкий прием для идеальной текстуры
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.