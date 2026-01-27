Несколько сотен бойцов ВСУ застряли в заблокированном районе у Купянска

До 800 украинских солдат заперты в заблокированном районе у Купянска, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов по итогам поездки в пункт базирования группировки войск «Запад». По его словам, которые приводит ТАСС, сейчас идут бои в Ковшаровке и Глушковке.

В целом в блокированном районе, а это участок местности размером четыре на шесть километров, остается до 800 военнослужащих украинских подразделений, — отметил он.

До этого начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма заявил, что бойцы группировки отразили контратаку штурмовых групп ВСУ у Осиново в Купянском районе Харьковской области. По его словам, ликвидированы до пяти украинских военнослужащих. Также противник потерял пять минометов, восемь наземных робототехнических комплексов, 41 пункт управления БПЛА.

