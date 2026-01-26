Российские военные отбили контратаку штурмовых групп ВСУ под Харьковом МО РФ: «Запад» отразил контратаку штурмовиков ВСУ у Осиново

Подразделения группировки войск «Запад» отразили контратаку штурмовых групп ВСУ у Осиново в Купянском районе Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма. По его словам, ликвидированы до пяти украинских военнослужащих.

На Купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражена контратака штурмовых групп 1-й бригады Нацгвардии [Украины] в районе населенного пункта Осиново. Уничтожены до пяти бойцов ВСУ, — сказал он.

Также, как отметил военнослужащий, противник потерял пять минометов, восемь наземных робототехнических комплексов ВСУ, 41 пункт управления БПЛА, станцию спутниковой связи Starlink. Расчеты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили в воздухе 13 дронов и 43 тяжелых боевых квадрокоптера.

Ранее ВС РФ в течение суток атаковали объект энергетической инфраструктуры, который поддерживает работу военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Удары наносились с использованием авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Кроме того, подразделения группировки «Север» освободили Старицу в Харьковской области. По данным Минобороны, они продолжают продвигаться вглубь украинской обороны.

Тем временем группа украинских пехотинцев и наемник из Колумбии провалили штурм, в ходе которого раненого бойца с перебитыми ногами эвакуировали в блиндаж. Как передавал пленный Александр Салюков, следы этой эвакуации случайно выдали позицию, приведя российских солдат прямо к укрытию противника.