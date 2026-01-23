Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 21:51

Раненый боец ВСУ случайно выдал позицию сослуживцев

Раненый боец Вооруженных сил Украины случайно выдал позицию сослуживцев при эвакуации, рассказал пленный украинец Александр Салюков. По его словам, которые передает РИА Новости, следы эвакуации раненного военнослужащего ВСУ привели российских солдат прямо к укрытию противника. При этом среди укрывавшихся военных был один иностранный наемник.

Услышали мы по рации, что четыре «карандаша» (пехота. — NEWS.ru) двигались штурмовать какую-то позицию. Там было три украинца и один колумбиец, — отметил пленный.

По его словам, штурм провалился, и одного из украинцев с перебитыми ногами оттащили в блиндаж, где находились Салюков и другой боец с позывным Крюк. Вскоре сооружение подверглось массированному обстрелу, который завалил убежище. В результате удара почти все солдаты ВСУ погибли. Выжил только пленный, который после этого сдался российским войскам.

Ранее сообщалось, что заместитель командира батальона 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ устроил травлю подчиненных. Он применял огнестрельное оружие и физическое насилие. Систематические издевательства начались после того, как двое военнослужащих выложили запись, где командир батальона угрожал им расстрелом.

