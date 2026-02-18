Зимняя Олимпиада — 2026
Дроны «Центра» нашли блиндажи ВСУ и стерли их в порошок

Дроны группировки «Центр» уничтожили блиндажи ВСУ на Красноармейском направлении

На Красноармейском направлении операторы ударных дронов группировки «Центр» ликвидировали блиндажи с пехотой противника, сообщили ТАСС в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что расчеты БПЛА 5-й мотострелковой бригады нанесли удар по выявленным целям.

Расчеты БПЛА войск беспилотных систем 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр», применив ударные дроны, нанесли огневое поражение по целям противника и уничтожили блиндажи с живой силой ВСУ на Красноармейском направлении, — сказано в сообщении.

Разведка вскрыла укрытия противника в лесополосе. Операторы оперативно снарядили дроны и совершили вылет, после чего позиции ВСУ уничтожили.

Ранее в Минобороны РФ отметили, что российские войска ударили по объектам транспорта и энергетики на Украине, которые используются в интересах ВСУ. По данным ведомства, удары наносились с помощью авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

До этого заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко информировал, что отключение спутниковой системы Starlink не повлияло на систему управления ВС России в зоне спецоперации. Он уточнил, что терминалы отключены уже две недели, однако интенсивность и эффективность работы войск беспилотных систем сохранились.

