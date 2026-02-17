Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 21:17

В Минобороны раскрыли, как отключение Starlink повлияло на ВС России

Минобороны: отключение Starlink не повлияло на систему управления ВС России

Сотрудник Центра управления сетями Сотрудник Центра управления сетями Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Отключение спутниковой системы Starlink не повлияло на систему управления ВС России в зоне спецоперации, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в эфире телеканала «Россия-1». По его словам, терминалы отключены уже две недели, однако интенсивность и эффективность работы войск беспилотных систем сохранились.

Терминалы Starlink отключены уже две недели, но это не повлияло на интенсивность и эффективность войск беспилотных систем, что подтверждено данными объективного контроля поражения техники и живой силы противника, — сказал он.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что потеря доступа к Starlink дезориентирует украинскую разведку и нарушит управление Вооруженных сил Украины. По его словам, это сыграет на руку российским военным.

До этого появилась информация, что в Днепропетровской области был уничтожен взвод элитного подразделения ВСУ. По информации источника в российских силовых структурах, полк «Скала» попал под удар из-за отключения спутниковой связи.

Starlink
Минобороны
ВС РФ
СВО
беспилотники
связь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Была ломка»: Горбачева снялась полностью обнаженной и опубликовала фото
Безруков пожарил блинчики и показал любимую начинку для них
Российского вратаря отстранили на 20 матчей АХЛ за допинг
Популярного голливудского актера арестовали за драку в баре
ПВО сбила десятки дронов ВСУ при попытке атаковать российские территории
Стало известно об атмосфере на переговорах по Украине
«Все ошеломлены»: раскрыты планы фон дер Ляйен на войну в 2027 году
В Минобороны раскрыли, как отключение Starlink повлияло на ВС России
Масоны в погонах больше не смогут скрывать членство в ложе
Желание уйти в монастырь, мечты о детях, Пугачева: как живет Вика Цыганова
Мигранта лишили гражданства РФ после грубых слов о паспорте
Виновники геноцида вспомнили о «репарациях»: Польша хочет судиться с РФ
США стянули силы на Ближний Восток
«Бьют по голове»: киевские активисты кошмарят репортеров из России в Женеве
США дали Ирану две недели на предложения по нерешенным вопросам
Тела трех погибших обнаружили под завалами здания в Ленобласти
Младенец подавился ногтем матери и едва не умер
Пожилой мужчина напал с ножом на сожительницу на глазах у прохожих
Украинские наркобароны поработили 22 соотечественника в Польше
Захарова рассказала, как празднует китайский Новый год
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.