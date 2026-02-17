В Минобороны раскрыли, как отключение Starlink повлияло на ВС России

В Минобороны раскрыли, как отключение Starlink повлияло на ВС России Минобороны: отключение Starlink не повлияло на систему управления ВС России

Отключение спутниковой системы Starlink не повлияло на систему управления ВС России в зоне спецоперации, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в эфире телеканала «Россия-1». По его словам, терминалы отключены уже две недели, однако интенсивность и эффективность работы войск беспилотных систем сохранились.

Терминалы Starlink отключены уже две недели, но это не повлияло на интенсивность и эффективность войск беспилотных систем, что подтверждено данными объективного контроля поражения техники и живой силы противника, — сказал он.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что потеря доступа к Starlink дезориентирует украинскую разведку и нарушит управление Вооруженных сил Украины. По его словам, это сыграет на руку российским военным.

До этого появилась информация, что в Днепропетровской области был уничтожен взвод элитного подразделения ВСУ. По информации источника в российских силовых структурах, полк «Скала» попал под удар из-за отключения спутниковой связи.