10 февраля 2026 в 13:44

Военэксперт оценил зависимость ВСУ от системы Starlink

Военэксперт Матвийчук: отключение Starlink ослепит разведку и управление ВСУ

Спутниковая тарелка Starlink Спутниковая тарелка Starlink Фото: Shutterstock/FOTODOM
Потеря доступа к спутниковой системе Starlink дезориентирует украинскую разведку и нарушит управление ВСУ, заявил NEWS.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, это сыграет на руку российским военным.

Отключение системы Starlink на Украине ослепит ВСУ с точки зрения разведки и управления. Особенно пострадает координация таких установок, как HIMARS, и ракетных систем наподобие Storm Shadow. То есть само уничтожение спутников, их заглушка и отключение от эксплуатации вводит режим молчания и неуправляемости украинских войск. Это говорит о том, что на поле боя начнется хаос, и это позволит ВС РФ выполнить поставленные задачи, — высказался Матвийчук.

Ранее появилась информация, что в Днепропетровской области был уничтожен взвод элитного подразделения ВСУ. Полк «Скала» попал под удар из-за отключения спутниковой связи Starlink.

Военный эксперт Юрий Кнутов ранее заявил, что Россия обладает необходимыми ресурсами для разработки импульсных пушек, способных противостоять спутниковой системе Starlink. По его оценке, на создание такого оружия потребуется около двух лет.

СВО
Starlink
ВСУ
Украина
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
