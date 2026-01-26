Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 09:40

Россия вошла в топ стран по уровню военной мощи

Global Firepower: Россия заняла второе место в мире по уровню военной мощи

Москва, Россия Москва, Россия Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россия в начале 2026 года оказалась на втором месте в мире по уровню военной мощи среди 145 государств, согласно рейтингу Global Firepower. Она уступила лишь Соединенным Штатам. Для вычисления индекса военной мощи аналитики учли свыше 60 факторов, включая финансовое и географическое положение стран, а также их логистические возможности.

По состоянию на 2026 год Россия занимает второе место из 145 стран, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в десятке мировых лидеров по уровню военной мощи также оказались Китай, Индия, Южная Корея, Франция, Япония, Великобритания, Турция и Италия. Что касается военно-морских сил, российский флот оказался на третьем месте в мире. Он уступил США и Китаю.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что наличие в мире ядерного оружия создает серьезное напряжение в эмоциональном фоне человечества. По его словам, есть и плюсы: оно же «проветривает мозги» тем, кто вынашивает опасные идеи.

рейтинги
армии
войска
военные
США
Китай
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле раскрыли сроки следующей трехсторонней встречи по Украине
Удары по Украине сегодня, 26 января: какие цели ВСУ поражены, последствия
В Кремле ответили на вопрос о новом разговоре Путина с Трампом
Магнитные бури сегодня, 26 января: что завтра, головные боли, риск инсульта
Песков объяснил, к чему может привести удар США по Ирану
В Кремле подтвердили сохранение контакта с Венесуэлой
Песков заявил о тревоге Кремля из-за сообщений о Кубе
В Кремле анонсировали встречу Путина с двумя губернаторами
Песков оценил атмосферу переговоров по Украине
В России снизились продажи одного алкогольного напитка
«Ни для кого не секрет»: Песков ответил на вопрос о «формуле Анкориджа»
Житель Кубани попытался заказать убийство родственников
В Кремле осудили разговоры о переговорах на Украине
Раскрыты масштабы последствия снежного шторма в США
Россиянам назвали план действий на случай передачи кода мошенникам
Составлен список стран, согласившихся и отказавшихся войти в Совет мира
Песков оценил перспективы трехсторонних контактов по Украине
В Кремле раскрыли, с каким зарубежным лидером Путин встретится в Петербурге
Психолог дала советы, как выбрать предметы для сдачи ЕГЭ
МВД разрешило детям до 14 лет вернуться в Россию с одним условием
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.