Россия вошла в топ стран по уровню военной мощи Global Firepower: Россия заняла второе место в мире по уровню военной мощи

Россия в начале 2026 года оказалась на втором месте в мире по уровню военной мощи среди 145 государств, согласно рейтингу Global Firepower. Она уступила лишь Соединенным Штатам. Для вычисления индекса военной мощи аналитики учли свыше 60 факторов, включая финансовое и географическое положение стран, а также их логистические возможности.

По состоянию на 2026 год Россия занимает второе место из 145 стран, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в десятке мировых лидеров по уровню военной мощи также оказались Китай, Индия, Южная Корея, Франция, Япония, Великобритания, Турция и Италия. Что касается военно-морских сил, российский флот оказался на третьем месте в мире. Он уступил США и Китаю.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что наличие в мире ядерного оружия создает серьезное напряжение в эмоциональном фоне человечества. По его словам, есть и плюсы: оно же «проветривает мозги» тем, кто вынашивает опасные идеи.