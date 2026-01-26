Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 02:23

«Проветривает мозги»: Медведев указал на двойственность ядерного оружия

Медведев: ядерное оружие проветривает мозги носителям опасных замыслов

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Наличие в мире ядерного оружия создает серьезное напряжение в эмоциональный фон человечества, заявил «Коммерсанту» заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. По его словам, есть и плюсы: оно же «проветривает мозги» тем, кто вынашивает опасные идеи.

Однозначно сказать, что вносит военный атом в условия существования человечества, я думаю, невозможно. С одной стороны, он создает огромное напряжение, а с другой — проветривает мозги тем, у кого могут быть самые опасные замыслы, — сказал Медведев.

Ранее политик отметил, что атака БПЛА на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области могла бы стать основанием для ответного удара спецоружием. Такие маневры очень опасны, считает он, при этом Европа регулярно провоцирует Россию на жесткие решения. Раньше этим же занимались и США, добавил Медведев, такая стратегия наблюдалась при администрации экс-президента Штатов Джо Байдена.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что у США появилось оружие, способное уничтожить «все» одной ракетой. Он подчеркнул, что новое вооружение обладает беспрецедентной мощью.

ядерное оружие
Дмитрий Медведев
вооружения
Россия
