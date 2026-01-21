Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 января 2026 в 17:38

Трамп объявил о новом мощном оружии США

Трамп пригрозил миру новым оружием: речь о новой ракете

Фото: World Economic Forum/Valeriano Di Domenico
Читайте нас в Дзен

У США появилось оружие, способное уничтожить «все» одной ракетой, заявил президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его словам, новое вооружение обладает беспрецедентной мощью.

Есть оружие, которое уничтожит «все» одной ракетой, — сказал Трамп.

Ранее Трамп объяснил, что Вашингтон хочет заполучить Гренландию для развертывания там масштабной системы противоракетной обороны «Золотой купол». По его словам, это позволит защитить весь Североамериканский континент, включая Канаду, и сдержать «очень энергичных и опасных потенциальных врагов».

В то же время Трамп заявил, что победа над фашистской Германией во Второй мировой войне стала возможной благодаря США. Он также отметил, что Вашингтон тогда поступил неразумно, «отдав Гренландию обратно Дании».

Кроме того, американский президент объявил, что США лидируют в мире по развитию технологий искусственного интеллекта, опережая Китай. Как подчеркнул Трамп, страна наращивает энергетические мощности быстрее всех, поскольку крупные компании строят собственные электростанции.

Дональд Трамп
США
оружие
ракеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин потребовал ликвидировать последствия аварий в регионах
Путин назвал число вопросов, которые ему хотели задать россияне
В Германии одобрили заявление Мерца о России
Захарова отметила объективность международного трибунала по геноциду в ДНР
В Госдуме ответили, какие ограничительные меры могут ждать Telegram
Суд огласил решение в отношении убийцы из Электростали
В TikTok звезду «Сплетницы» высмеяли за манерность и превратили в мем
«Она затравлена»: подозреваемая в педофилии учительница попала в ПНД
«Кровавые людоеды»: в Госдуме вывели Зеленского на чистую воду
Стало известно, как ВСУ обращались с жителями Красноармейска
Мои банановые блины — отличный способ спасти переспелые фрукты
«Несет деструктив»: Бородин поставил под вопрос патриотизм Джигурды
Неаккуратное обращение мигранта с бензопилой привело к жуткой травме
Военэксперт объяснил отставание Запада в разработке гиперзвуковых ракет
Что делать с почерневшими бананами: рецепт восточного десерта
Появились кадры смывающего все с улиц на юге Италии циклона
Военэксперт объяснил, что мешает США создавать межконтинентальные ракеты
Украинские «Белые ангелы» начали похищать детей из ДНР
Политолог объяснил нежелание Трампа применять военную силу в Гренландии
Бывшая соратница Зеленского раскрыла, когда закончится конфликт на Украине
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.