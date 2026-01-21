Трамп объявил о новом мощном оружии США

У США появилось оружие, способное уничтожить «все» одной ракетой, заявил президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его словам, новое вооружение обладает беспрецедентной мощью.

Есть оружие, которое уничтожит «все» одной ракетой, — сказал Трамп.

Ранее Трамп объяснил, что Вашингтон хочет заполучить Гренландию для развертывания там масштабной системы противоракетной обороны «Золотой купол». По его словам, это позволит защитить весь Североамериканский континент, включая Канаду, и сдержать «очень энергичных и опасных потенциальных врагов».

В то же время Трамп заявил, что победа над фашистской Германией во Второй мировой войне стала возможной благодаря США. Он также отметил, что Вашингтон тогда поступил неразумно, «отдав Гренландию обратно Дании».

Кроме того, американский президент объявил, что США лидируют в мире по развитию технологий искусственного интеллекта, опережая Китай. Как подчеркнул Трамп, страна наращивает энергетические мощности быстрее всех, поскольку крупные компании строят собственные электростанции.