«Все бы говорили на немецком»: Трамп вновь забыл об СССР и союзниках Трамп: если бы не США, все сейчас говорили бы на немецком языке

Победа над фашистской Германией во Второй мировой войне случилась благодаря США, заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции на полях Всемирного экономического форума в Давосе. По его мнению, именно благодаря США мир не говорит на немецком языке. Также он подчеркнул, что Вашингтон поступил неразумно, «отдав Гренландию обратно Дании». Выступление американского лидера транслируется на YouTube-канале Белого дома.

Если бы не мы, то все бы сейчас говорили на немецком языке, может быть, немного на японском, — отметил он.

Трамп неоднократно заявлял, что победа над фашистской Германией принадлежит США. В ноябре прошлого года он выразил уверенность, что Вашингтон одержал победу в двух мировых войнах. При этом он не упомянул о роли СССР в победе.

Президент указывал, что Россия «помогла США победить» во Второй мировой войне. Он заявил, что это нельзя забывать. Кроме того, Трамп утверждал, что США были «доминирующей силой» в конфликте, и отметил, что вклад Советской армии, хотя и значительный, не был столь решающим, как американской. Глава Белого дома также подписал документ, согласно которому 8 мая в США теперь считается Днем Победы во Второй мировой войне.