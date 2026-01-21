Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 января 2026 в 17:21

«Все бы говорили на немецком»: Трамп вновь забыл об СССР и союзниках

Трамп: если бы не США, все сейчас говорили бы на немецком языке

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: World Economic Forum/Valeriano Di Domenico
Победа над фашистской Германией во Второй мировой войне случилась благодаря США, заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции на полях Всемирного экономического форума в Давосе. По его мнению, именно благодаря США мир не говорит на немецком языке. Также он подчеркнул, что Вашингтон поступил неразумно, «отдав Гренландию обратно Дании». Выступление американского лидера транслируется на YouTube-канале Белого дома.

Если бы не мы, то все бы сейчас говорили на немецком языке, может быть, немного на японском, — отметил он.

Трамп неоднократно заявлял, что победа над фашистской Германией принадлежит США. В ноябре прошлого года он выразил уверенность, что Вашингтон одержал победу в двух мировых войнах. При этом он не упомянул о роли СССР в победе.

Президент указывал, что Россия «помогла США победить» во Второй мировой войне. Он заявил, что это нельзя забывать. Кроме того, Трамп утверждал, что США были «доминирующей силой» в конфликте, и отметил, что вклад Советской армии, хотя и значительный, не был столь решающим, как американской. Глава Белого дома также подписал документ, согласно которому 8 мая в США теперь считается Днем Победы во Второй мировой войне.

Дональд Трамп
США
Вторая мировая война
войны
