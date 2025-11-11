Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 21:39

Трамп приписал США победу в двух мировых войнах

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Вашингтон одержал победу в двух мировых войнах. При этом политик не упомянул о роли СССР в победе над фашистской Германией в годы Второй мировой войны, его речь приводится на YouTube-канале Белого дома.

И помните: мы выиграли Первую мировую войну. Мы выиграли Вторую мировую войну. Мы победили во всех [войнах] между ними. Мы победили во всех [войнах], что были до этого, — заявил Трамп в ходе празднования Дня ветеранов в США.

Президент Соединенных Штатов не первый раз заявляет о якобы единоличной победе страны в мировых войнах. Он также объявлял 8 мая Днем Победы, заявляя, что США якобы намного больше других стран внесли вклад в победу в ходе Второй мировой войны.

Ранее глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас проигнорировала вклад Советского Союза в победу над нацизмом в своем ответе на запрос депутата Европарламента Фабио Де Мази. Она полностью проигнорировала исторические факты о Сталинградской битве, освобождении Европы Красной армией и более чем 27 млн погибших советских граждан.

