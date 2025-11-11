Россия закрыла дверь перед носом 30 японцев

Россия ввела бессрочный запрет на въезд на свою территорию для 30 японских граждан. Данная мера является ответом на продолжающиеся антироссийские санкции со стороны Токио, сообщает дипломатическое ведомство страны.

В рамках ответных мер в отношении продолжающихся т. н. санкционных действий официального Токио против нашей страны, увязываемых со специальной военной операцией, принято решение о бессрочном запрет на въезд в Российскую Федерацию для 30 граждан Японии, — указал в сообщении посол России в Японии Николай Ноздрев.

В санкционный список вошли официальный представитель МИД Японии Тосихиро Китамура, журналисты и профессора университетов. В заявлении подчеркивается, что запрет на въезд установлен бессрочно для всех лиц, включенных в список.

Японское правительство после начала специальной военной операции на Украине ввело несколько пакетов ограничительных мер против Российской Федерации. По оценке Ноздрева, Токио фактически пошел на полный демонтаж отношений с одним из своих ключевых соседей.

Японская сторона, как отмечает дипломат, решила, что издержки от ухудшения отношений будут меньше, чем выгоды от конъюнктурного присоединения к антироссийской кампании, инициированной западными странами. Ситуация в отношениях Токио и Москвы остается напряженной и не имеет перспектив к нормализации в ближайшей перспективе.

Ранее сообщалось, что Япония сохраняет неопределенность и рассчитывает на возвращение Курильских островов. Так, министр по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикавада проговорился, указав на принадлежность территории «иностранному государству».