11 ноября 2025 в 22:23

Россия закрыла дверь перед носом 30 японцев

МИД РФ: Москва запретила въезд 30 гражданам Японии, включая министра Китамуру

Япония, Токио Япония, Токио Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россия ввела бессрочный запрет на въезд на свою территорию для 30 японских граждан. Данная мера является ответом на продолжающиеся антироссийские санкции со стороны Токио, сообщает дипломатическое ведомство страны.

В рамках ответных мер в отношении продолжающихся т. н. санкционных действий официального Токио против нашей страны, увязываемых со специальной военной операцией, принято решение о бессрочном запрет на въезд в Российскую Федерацию для 30 граждан Японии, — указал в сообщении посол России в Японии Николай Ноздрев.

В санкционный список вошли официальный представитель МИД Японии Тосихиро Китамура, журналисты и профессора университетов. В заявлении подчеркивается, что запрет на въезд установлен бессрочно для всех лиц, включенных в список.

Японское правительство после начала специальной военной операции на Украине ввело несколько пакетов ограничительных мер против Российской Федерации. По оценке Ноздрева, Токио фактически пошел на полный демонтаж отношений с одним из своих ключевых соседей.

Японская сторона, как отмечает дипломат, решила, что издержки от ухудшения отношений будут меньше, чем выгоды от конъюнктурного присоединения к антироссийской кампании, инициированной западными странами. Ситуация в отношениях Токио и Москвы остается напряженной и не имеет перспектив к нормализации в ближайшей перспективе.

Ранее сообщалось, что Япония сохраняет неопределенность и рассчитывает на возвращение Курильских островов. Так, министр по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикавада проговорился, указав на принадлежность территории «иностранному государству».

