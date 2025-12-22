Новый год-2026
22 декабря 2025 в 14:13

У границ России перезапустят крупнейшую в мире АЭС

Япония перезапустит крупнейшую в мире АЭС «Касивадзаки-Карива»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Япония возобновит работу крупнейшей в мире атомной электростанции после почти 15-летнего перерыва, пишет The Japan Times. Речь идет о станции «Касивадзаки-Карива», расположенной примерно в 220 километрах к северо-западу от Токио.

Законодательное собрание префектуры Ниигата одобрило возобновление работы объекта. Отмечается, что это стало важным шагом к возвращению Японии к атомной энергетике почти через 15 лет после аварии на АЭС «Фукусима».

При этом перед зданием Законодательного собрания собрались около 300 протестующих, в основном пожилых людей. Они вышли на митинг с плакатами «Нет ядерному оружию», «Мы против возобновления работы АЭС Касивадзаки-Карива» и «Поддерживаем Фукусиму». Компания Tokyo Electric Power Company Holdings (Tepco), отвечающая за возобновление работы АЭС, заверила, что выступает против повторения ядерной катастрофы 2011 года, вызванной повреждением реакторов на электростанции «Фукусима-1».

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия негативно воспринимает дискуссии о возможности появления ядерного оружия у Японии. По словам дипломата, милитаризация страны лишь усугубит обстановку в Северо-Восточной Азии.

