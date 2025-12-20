Новый год-2026
МИД России предупредил о последствиях появления ядерного оружия у Японии

МИД: Россия отрицательно относится к дискуссиям о ядерном оружии для Японии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российская сторона негативно воспринимает дискуссии о возможности появления ядерного оружия у Японии, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. По словам дипломата, которые приводит ТАСС, милитаризация островного государства лишь усугубит обстановку в Северо-Восточной Азии. Кроме того, за таким решением последуют контрмеры со стороны стран, которым угрожают действия Японии.

Мы считаем, что милитаризация Японии лишь усугубит ситуацию в Северо-Восточной Азии и, конечно, вызовет соответствующие контрмеры со стороны стран, которым эта милитаризация угрожает, — сказал Руденко.

Ранее член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов заявил, что попытки денуклеаризации США, Китая и России упираются в необходимость учета ядерных потенциалов других стран и сохранения стратегического баланса. По его словам, существующих мировых запасов ядерного вооружения хватит, чтобы несколько раз уничтожить всю планету.

Вместе с этим гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси констатировал, что президент России Владимир Путин не высказывал угроз применения ядерного оружия. Он уточнил, что видел лишь заявления о наличии такого вооружения в случае экзистенциальной угрозы государству.

