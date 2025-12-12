«Крайне сложная история»: в СВОП оценили идею о ядерном разоружении

Попытки денуклеаризации США, Китая и России упираются в необходимость учета ядерных потенциалов других стран и сохранения стратегического баланса, заявил NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. По его словам, существующих мировых запасов ядерного вооружения хватит, чтобы несколько раз уничтожить всю планету.

Существующих запасов ядерного оружия хватит, чтобы неоднократно уничтожить весь земной шар. Это понимают все, кроме откровенных идиотов. Поэтому речь идет не о том, чтобы просто сократить все запасы, а о том, чтобы сделать это таким образом, чтобы не нарушить ядерного баланса. Это крайне сложная история. Когда Вашингтон говорил о возможности сокращения ядерного оружия, он имел в виду, допустим, сокращение его у нас и у США, но никогда не брал в расчет потенциал Великобритании и Франции. Обе страны входят в НАТО. И таких примеров много, — пояснил Климов.

По его мнению, сегодня ситуация дополнительно осложняется появлением целого ряда государств, которые скрыто или открыто обладают ядерным оружием или соответствующими технологиями. Член СВОП добавил, что внешне простая идея разоружения при детальном рассмотрении оказывается очень непростой задачей в современном многополярном мире.

Появилось немало государств, которые скрыто или открыто обладают ядерным оружием. И мы должны все эти факторы учитывать. Ситуация с денуклеаризацией внешне выглядит просто, а когда начинаешь ней разбираться, то это очень нелегко, учитывая, что сейчас в мире появилось достаточно много игроков, которые обладают или ядерным оружием, или технологиями, — резюмировал Климов.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что США отстают в гонке вооружений от Китая и России. По его словам, если во времена холодной войны противостояние США с СССР было в целом равным, то сейчас ситуация кардинально изменилась.