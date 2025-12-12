Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 12:54

«Крайне сложная история»: в СВОП оценили идею о ядерном разоружении

Член СВОП Климов: денуклеаризация США, Китая и России сложна из-за других стран

Андрей Климов Андрей Климов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Попытки денуклеаризации США, Китая и России упираются в необходимость учета ядерных потенциалов других стран и сохранения стратегического баланса, заявил NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. По его словам, существующих мировых запасов ядерного вооружения хватит, чтобы несколько раз уничтожить всю планету.

Существующих запасов ядерного оружия хватит, чтобы неоднократно уничтожить весь земной шар. Это понимают все, кроме откровенных идиотов. Поэтому речь идет не о том, чтобы просто сократить все запасы, а о том, чтобы сделать это таким образом, чтобы не нарушить ядерного баланса. Это крайне сложная история. Когда Вашингтон говорил о возможности сокращения ядерного оружия, он имел в виду, допустим, сокращение его у нас и у США, но никогда не брал в расчет потенциал Великобритании и Франции. Обе страны входят в НАТО. И таких примеров много, — пояснил Климов.

По его мнению, сегодня ситуация дополнительно осложняется появлением целого ряда государств, которые скрыто или открыто обладают ядерным оружием или соответствующими технологиями. Член СВОП добавил, что внешне простая идея разоружения при детальном рассмотрении оказывается очень непростой задачей в современном многополярном мире.

Появилось немало государств, которые скрыто или открыто обладают ядерным оружием. И мы должны все эти факторы учитывать. Ситуация с денуклеаризацией внешне выглядит просто, а когда начинаешь ней разбираться, то это очень нелегко, учитывая, что сейчас в мире появилось достаточно много игроков, которые обладают или ядерным оружием, или технологиями, — резюмировал Климов.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что США отстают в гонке вооружений от Китая и России. По его словам, если во времена холодной войны противостояние США с СССР было в целом равным, то сейчас ситуация кардинально изменилась.

США
Китай
Россия
ядерное оружие
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ноябре пассажиропоток группы «Аэрофлота» вырос на 2,8%
Взрыв в многоэтажке Твери, диверсия с химоружием: ВСУ атакуют РФ 12 декабря
Двух россиян задержали по делу о содействии терроризму
Сомнолог предупредил, к каким последствиям приводит работа по ночам
IBA хочет провести боксерский поединок между титулованными бойцами UFC
Илон Маск рассказал о смене взглядов на бога
Житель ЛНР пытался скрыть свое прошлое, но не смог
Зеленский запросил встречу с президентом Польши
Ушел из жизни выдающийся детский врач
«Звучит абсурдно»: политолог об идее создать экономическую зону в Донбассе
Батареи в московских домах станут теплее
Выставка «Русский туман» открылась в галерее Artstory в Москве
Фермеры облили навозом флаг Франции и ЕС
Не сдержала слез на концерте: у Долиной сдают нервы из-за квартиры? Детали
Жительницу Ямала оштрафовали за нападение на полицейских
Более 30 беспилотников сбили в российских регионах за пять часов
В Кремле ответили на идею Зеленского о референдуме по Донбассу
В России вынесли первый приговор за самовыгул собаки
Креативный директор «Союзмультфильма» оказалась в базе «Миротворца»
Трое подростков обстреляли прохожего из сигнального пистолета
Дальше
Самое популярное
Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать
Общество

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»
Общество

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.