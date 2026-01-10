Атака США на Венесуэлу
Фаза Луны сегодня, 10 января: генерируем идеи, повышаем квалификацию

Фаза Луны сегодня, 10 января: повышаем квалификацию, передаем опыт Фаза Луны сегодня, 10 января: повышаем квалификацию, передаем опыт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
В 00:29 по времени Москвы Луна сегодня перейдет в 22-й день цикла. Он будет длиться более суток и завершится завтра после полуночи.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

Луна сегодня находится в убывающей фазе. Третья четверть означает, что на небе можно увидеть изрядно ущербный диск месяца, который по мере приближения к новолунию все больше будет напоминать букву «С». Спутник Земли по-прежнему остается под управленим мнительных и нестабильных Весов.

Рекомендации для 22-х лунных суток

Подходящий день для обучения, повышения квалификации, сбора и анализа информации. На основе даже незначительных вводных данных в голову могут прийти гениальные идеи, которые в ходе реализации могут принести автору не только прибыль, но и известность. При этом начинать реализацию каких-либо дел сегодня не стоит.

Здоровье и красота

Особое внимание сегодня следует уделить здоровью нижней половины тела — ног, тазобедренных суставов, костей таза, крестцу, поясничному отделу позвоночника. Для организма сегодня необходимо полноценное сытное питание. В салон красоты следует отправляться только в том случае, если вы уверены в том, что мастер сделает именно то, что вы хотите увидеть.

Финансы и работа

Сегодня рекомендуется выполнять рутинные дела, совершать ежедневные простые операции. Неудачный день для торговли, ведения переговоров, общение следует свести только к обучению и передаче или получению опыта.

Свадьба и любовь

Заключение союза сегодня принесет счастье только в том случае, если партнеры действительно искренне любят друг друга. При общении с родственниками и во время застолий учитывайте, что сегодня люди склонны говорить правду слишком прямо.

Природа

Рыбалка сегодня окажется не столько прибыльным мероприятием, сколько способом отдохнуть на природе. Улов, конечно, будет, но не рекордный. Цветоводы сегодня могут проводить любые манипуляции с грунтом, при этом не стоит чрезмерно заливать растения. Владельцы собак и кошек могут уделить время ревизии домашней аптечки для питомцев.

