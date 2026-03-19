Фаза Луны сегодня, 19 марта 2026 года: чего нельзя делать с деньгами

Сегодня, 19 марта, ровно в 04:26 по московскому времени наступает новолуние. Это первый день второго лунного месяца этой весны. Так как именно первые сутки задают тон всему последующему циклу, к планированию своих дел на этот период стоит подходить с большим вниманием.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

В эти лунные сутки наш спутник находится в созвездии Рыб. На небе луны в ближайшее время вы не увидите, она скроется за тенью Земли. Тонкий месяц покажется только через неделю.

Характеристика 1-го лунного дня цикла

Этот день считается очень легким и чистым. Но не забывайте, что цикл только начинается, поэтому сил на активные действия пока маловато. Лучше всего просто строить планы и придумывать новые проекты. Главная задача этих суток — помочь вам взять управление своей жизнью в собственные руки и начать двигаться к своим настоящим желаниям.

Здоровье и красота в новолуние

Защитные силы организма сейчас на минимуме, тело только начинает копить энергию. Первый лунный день тесно связан со здоровьем головного мозга и лица в целом. Поэтому сегодня нельзя перетруждаться, пить спиртное, а также есть острую или слишком горячую еду. С походом к парикмахеру или в салон красоты тоже лучше повременить.

Бизнес и деньги в 1-й день лунного месяца

Серьезные решения лучше отложить на потом. Этот день совсем не подходит для рабочих вопросов, переговоров или командной работы. Если вам нужна подсказка в делах, ищите ее в книгах или статьях. Финансовые вопросы решайте завтра. С деньгами в первые лунные сутки нужно быть особенно аккуратным: не берите в долг, не отдавайте чужие деньги и не обменивайте валюту.

Любовь и семья в новолуние

В новолуние свадьбы обычно не играют. Зато это отличный момент, чтобы отпустить старые обиды, особенно между родственниками. Считается, что такой шаг сильно приближает исполнение ваших задуманных планов.

Природа перед новолунием

Для рыбалки момент не самый удачный. Клев будет редким и плохим. Обычно он становится хуже за пару дней до новолуния и начинает налаживаться только спустя 2–4 дня после него. Любителям комнатных растений стоит полить и подкормить свои цветы. И обязательно обратите внимание на бездомных животных во дворе. Если заметите, что кошка или собака нуждаются в помощи, не проходите мимо. Возможно, именно сегодня вы сможете спасти хотя бы одну жизнь.

