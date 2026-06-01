Гороскоп на 2 июня: Овнам дерзать, Тельцам помалкивать

Гороскоп на сегодня, 2 июня, для всех знаков зодиака советует быть осторожнее, когда судьба подкидывает подарки, и не слишком громко радоваться. Если вы хотите узнать самый точный гороскоп на сегодня, запомните: звезды просят следить за всем, что происходит вокруг. Тайные сведения, которые могут к вам попасть, требуют соблюдения секретности — если их разболтать, будут неприятности, так что лучше придержать такую информацию для себя. День сулит знакомства с полезными людьми, и из обычных отношений они могут перерасти в нечто большее. Но астрологи предупреждают: сегодня не стоит ехать далеко или в командировку — такие поездки разочаруют.

Овен

Гороскоп на сегодня для Овна обещает очень удачный день во всем. Вы сможете резко сменить работу, начать учиться новому или купить то, о чем давно мечтали. Дома царит гармония и спокойствие. Велик шанс найти себе интересное хобби. Присматривайтесь к предложениям — возможно, они приведут вас к успеху. Не пропускайте мелочи, особенно когда речь заходит о семье.

Телец

Гороскоп на сегодня для Тельца предупреждает: ваши слова могут навредить. В разговорах с людьми вы рискуете ляпнуть то, что многим не понравится. Лучше слушайте побольше, а говорите поменьше, чтобы не влипнуть в историю. Возможно, вы разочаруетесь в ком-то из родных — всплывет семейная тайна, которая повлияет на вашу жизнь. Зато в любви день принесет приятные сюрпризы и укрепит ваши отношения.

Близнецы

Гороскоп на сегодня для Близнецов предвещает не очень спокойный день: велика вероятность аварий и крупных ссор, от которых пострадаете вы или ваши близкие. Смотрите в оба, будьте очень внимательны — это поможет избежать беды. Ждите неожиданных поворотов, которые могут выбить вас из колеи. Доверяйте только проверенным друзьям и коллегам, а к новым знакомым отнеситесь с подозрением и воспринимайте критично их слова.

Гороскоп на 2 июня: Львам начинать действовать, Девам не спешить Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рак

Гороскоп на сегодня для Рака говорит: вам может показаться, что все против вас. Не поддавайтесь плохим мыслям — они окажутся пустыми. Позвольте себе хоть на день забыть про ответственность, проживите его легко и без забот, не застревая в проблемах. Вечер лучше посвятить культуре: сходите в театр, кино или ресторан, это оживит будни. Но от жирной еды и алкоголя откажитесь — возможны проблемы с ЖКТ.

Лев

Гороскоп на сегодня для Льва: сейчас самое время начинать новые дела — родные вас поддержат. Чтобы добиться успеха, будьте открытыми и доброжелательными. Общайтесь много, но только по делу — пустая болтовня отдалит вас от цели. Если случится какая-то неприятность, не теряйте веры в себя: ваш опыт и ум помогут все исправить.

Дева

Гороскоп на сегодня для Девы предупреждает о неожиданных помехах, которые вы не сможете контролировать. Не торопите события, не принимайте скорых решений и не ведитесь на провокации. Любая ваша инициатива сегодня может обернуться против вас, так что лучше отдохнуть и взять паузу. Хорошее время, чтобы обновить гардероб или сходить к парикмахеру. В отношениях с близкими начнет возвращаться утраченное доверие.

Гороскоп на 2 июня: Весам трудиться, Скорпионам не эпатировать Фото: Shutterstock/FOTODOM

Весы

Гороскоп на сегодня для Весов: день сложится удачно, если вы будете много работать. Ваше желание расти и учиться новому обязательно выделит вас среди коллег, и это может стать первым шагом к повышению. Сегодня люди охотно доверяют вам свои секреты — храните чужие тайны, если разболтаете, вам не простят. Вечером возможен сюрприз: вы попадете в незнакомое место, но быстро освоитесь и почувствуете себя там уютно.

Скорпион

Гороскоп на сегодня для Скорпиона сулит особую способность шокировать окружающих. Это будет получаться очень легко, но не ведите себя так на работе — начальству такой юмор не понравится. Сегодня не лучший день, чтобы менять прическу или стиль. Удача ждет вас в основном в домашних делах, так что новые увлечения отложите. Ваши успехи сегодня заметят и похвалят при всех — принимайте комплименты с достоинством.

Стрелец

Гороскоп на сегодня для Стрельца советует работать одному. Вы способны трудиться самостоятельно, и энергии у вас хоть отбавляй. Индивидуальные проекты принесут самый большой успех, а чужая помощь только помешает. Вам хватит сил на рабочие задачи любой сложности. Вечером могут неожиданно нагрянуть гости, но время с ними пройдет приятно, и хлопоты будут не слишком утомительными.

Гороскоп на 2 июня: Стрельцам работать в одиночку, Козерогам читать Фото: Shutterstock/FOTODOM

Козерог

Гороскоп на сегодня для Козерога обещает отличное настроение, которое почти невозможно испортить. Любое дело, за которое вы возьметесь, будет удачным. Используйте этот день для саморазвития: начните читать новую книгу, сходите в музей, библиотеку или на выставку. Положительные эмоции гарантированы. Лучше побыть одному — шумная компания помешает вам насладиться культурным досугом. Будьте готовы к приятным и неожиданным встречам.

Водолей

Гороскоп на сегодня для Водолея: полоса неудач, которая преследовала вас в последнее время, заканчивается. Все больше хорошего происходит и в личной жизни, и в работе. Теперь любые ваши начинания обречены на успех. Вечер лучше провести с семьей, особенно с пожилыми родственниками. Их вера в вас зарядит энергией надолго.

Рыбы

Гороскоп на сегодня для Рыб: Вселенная готова исполнить ваше давнее желание. Вас ждет осуществление самых смелых и даже невозможных планов. Вероятно появление влиятельных покровителей, которые вас поддержат. Но не расслабляйтесь раньше времени — на пути еще есть преграды. День хорош для решения домашних дел и для любых встреч.

Ранее мы рассказали, как бороться с тлей и плодожоркой.