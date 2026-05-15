Что принесет новолуние 16 мая и чего нельзя делать в этот день

Уже завтра, 16 мая 2026 года, нас ждет пятое новолуние этого года, которое в этот раз произойдет в созвездии Тельца. По мнению астрологов, это время будет сопровождаться особой энергией: заземленной, практичной и телесной. Благодаря влиянию Тельца в этот раз на первый план в жизни каждого выйдут не высокие материи, а совершенно приземленные вещи: финансы, материальные блага, физическое состояние, личные ценности и внутреннее ощущение защищенности. Сегодня разберемся, почему астрологи считают майское новолуние одним из самых «материальных» и как его влияние отразится на деньгах, личных отношениях и чувстве стабильности. А также узнаем точное время майского новолуния 2026 года, в чем его уникальность, кому стоит проявить особую осторожность, а также что можно и чего нельзя делать в новолуние.

Когда будет новолуние в мае 2026 года

Новолуние — ключевая лунная фаза, которую мы наблюдаем, когда Луна выстраивается в одну линию между Солнцем и Землей, из-за чего в течение нескольких дней ее нельзя увидеть в ночном небе. Такое явление случается каждый месяц, и в мае 2026 года оно выпадает на 16-е число, на 23:03 по московскому времени. Для жителей других часовых поясов новолуние наступит уже 17 мая. Например, в Екатеринбурге новый лунный месяц стартует 17 мая в 01:01, а во Владивостоке — в 06:01 по местному времени.

Особенности новолуния в мае 2026 года

Майское новолуние проходит в знаке Тельца — это символ устойчивости, финансов, накоплений, физического здоровья и материального успеха. Конфигурация планет подсказывает: сейчас самое время перейти от застоя к движению, от бездумных действий — к осознанному выбору. Новолуние 16 мая дарит нам возможность самостоятельно определить, в какую сторону развиваться дальше.

Что можно и чего нельзя делать в новолуние

Существует ряд устойчивых рекомендаций, что можно и чего нельзя делать в новолуние. Выполнять их или нет — личное дело каждого.

Что нужно сделать в новолуние

Все перечисленные ниже рекомендации следует выполнять осознанно, четко понимая, зачем вам это нужно. Итак, в новолуние полезно:

строить планы и ставить конкретные цели;

продумывать финансовую тактику;

запускать маленькие, но хорошо обдуманные дела;

работать со своими ресурсами (деньги, время, личная энергия);

заботиться о здоровье.

Новолуние 16 мая 2026 года — когда наступит, что можно и чего нельзя делать

Чего нельзя делать в новолуние

спешить и ждать мгновенных итогов;

распыляться на кучу дел сразу;

принимать решения, когда вы устали или находитесь под давлением;

поступать импульсивно, не думая о последствиях;

перегружать себя сверх меры.

Рекомендации на новолуние в мае 2026 года

Сильнее всего новолуние, наступающее 16 мая, повлияет на Тельца (для него это старт нового личного этапа, перезагрузка и выбор направления на ближайший год), Близнецов (ожидаются крупные перемены и скрытые до поры решения), Льва и Водолея (трансформации в карьерной сфере, статусе, жизненных целях или векторе развития). Многих в период майского новолуния посетят нестандартные идеи и удивят неожиданные события. Причем наибольшую чувствительность к майским событиям проявят Тельцы, Скорпионы, Стрельцы, Львы, Близнецы, Водолеи, Девы и Рыбы. Для них середина мая станет временем ответственных решений, завершения старых дел и новых стартов.

Работа и бизнес

Хорошо бы сформулировать четкие задачи и составить подробный план на предстоящий лунный месяц. А вот крупные финансовые операции и серьезные переговоры в период новолуния лучше отложить. Обычно в эти дни энергетический уровень близок к нулю, поэтому оптимальное занятие — планирование и обдумывание, а к активным шагам стоит переходить через пару лунных суток.

Здоровье и внешний вид

Придерживайтесь щадящего распорядка, высыпайтесь, давайте себе посильную физическую нагрузку. Избегайте переутомления, травмоопасных занятий и любых плановых хирургических вмешательств. Помните: в это время многие жалуются на повышенную утомляемость и нервозность.

Природа

Садоводы и огородники в новолуние могут спокойно продумывать схему посадок, готовить инвентарь и удобрять почву. А вот непосредственно в день новолуния лучше не трогать растения понапрасну. Зато с началом первого лунного дня — 17 мая — наступит отличный период для посева культур, которые дают урожай над землей.

