Лунный календарь на май 2026 года: фазы Луны и благоприятные дни для дел

Неблагоприятные дни в мае 2026 года по лунному календарю

В мае наша планета будет переживать сразу два полнолуния — удивительное астрономическое явление, которое астрологи называют голубой луной. В этом месяце энергетика дня будет меняться особенно стремительно: от пиковых всплесков активности до периодов глубокого спада. Лунный календарь на май 2026 года, который мы составили, поможет вам сориентироваться в этих ритмах и выбрать лучшее время для сада, стрижки и важных начинаний. А еще расскажем, какими будут фазы Луны в мае 2026 года.

Фазы Луны в мае 2026 года: новолуние, полнолуние, четверти

Если вас интересуют фазы Луны, то в мае 2026 года стоит обратить внимание на две ключевые даты. Его уникальная особенность — целых два полнолуния в одном календарном месяце. Лунный цикл (29,5 дня) не совпадает с длиной нашего календарного месяца (30–31 день, кроме февраля). Такое случается примерно раз в 2,5–3 года.

Интересный факт! В древности не существовало понятия «голубая луна» как редкого календарного события. Это чисто современное, народное название, возникшее в англоязычной культуре. Поэтому мифов о календарной голубой луне в Древней Греции, Риме, Египте или у славян нет. Сама по себе эта идея не была значима, потому что разные календари по-разному делили год на месяцы. Для крестьянина, жившего по солнцу и сезонам, было важно количество полнолуний между посевом и жатвой, а не их число внутри условного января. Поэтому мифов именно на эту тему практически нет.

Итак, первое полнолуние наступит 1 мая в 20:24 по московскому времени, а второе — 31 мая в 11:45. Далее разберем ключевые даты лунного календаря на май 2026 года.

Полнолуние — 1 мая.

Убывающая Луна — с 2 по 15 мая.

Третья четверть — 10 мая.

Новолуние — 16 мая.

Растущая Луна — с 17 по 30 мая.

Первая четверть — 23 мая.

Второе Полнолуние — 31 мая.

В мае движение Луны по знакам зодиака делится на два этапа. Месяц начинается с глубоких знаков: с 2 по 15 Луна идет через Скорпиона, Стрельца, Козерога, Водолея, Рыб и Овна. А с 17-го по 31-е число — Тельца, Близнецов, Рака, Льва, Деву, Весы, Скорпиона и Стрельца.

Немного интересной информации о том, как, по словам астрологов, положение Луны в тех или иных знаках зодиака в мае скажется на ваших делах.

Водолей — время общаться, учиться, искать новые идеи. Хорошо для коротких поездок и нестандартных решений.

Рыбы — посвятите время творчеству и созерцанию. Доверяйте интуиции.

Овен — пора действовать решительно и смело. Начинайте новые дела, где нужен напор.

Телец — занимайтесь практическими задачами, особенно финансами и землей (сад, огород).

Близнецы — идеально для общения, учебы, коротких поездок.

Рак — лучшее время для домашних хлопот и работы в саду.

Лев — удачный период для творчества, самовыражения и активного отдыха.

Дева — отлично для работы, требующей внимания к деталям, и наведения порядка.

Весы — благоприятно для переговоров, деловых контактов и партнерства.

Скорпион — время для внутренней работы, трансформации и укрепления семейных связей.

Стрелец — подходящий момент для оптимизма, путешествий и расширения кругозора.

Благоприятные дни в мае для посадок и садовых работ

Главная задача мая для садоводов — высадка теплолюбивых культур в открытый грунт. Посевной лунный календарь на май подскажет, когда это лучше сделать.

Самые плодородные дни последнего месяца весны — когда Луна находится в знаках Рака, Скорпиона, Рыб и Тельца. В эти дни соки растений устремлены вверх, что способствует активному росту надземной части.

Благоприятные дни для основных культур перечисляем ниже. Главное правило огородника простое. Растут плоды над землей — помидоры, огурцы, перцы — сей на растущую Луну. Потому что в это время энергия идет вверх, к стеблям и листьям. А корнеплоды — морковь, свеклу, редис, картошку — на убывающую. Тут энергия направлена вниз, к корням. Все логично, утверждают астрологи: что наверху — сажаем, когда Луна растет, что внизу — когда убывает.

Томаты, перцы, баклажаны, огурцы, кабачки, тыква — 9, 10, 20–22, 27–30.

Корнеплоды (картофель, морковь, свекла, редис, редька) — 11–13 (лучшие дни, убывающая луна), 28, 29.

Капуста (все виды), лук, чеснок — 9, 10, 20–22, 27–29.

Зелень (укроп, петрушка, салат), лекарственные травы — 2, 27–30.

Цветы (подкормка) — 11–13.

Плодовые деревья и кустарники (посадка косточковых) — 27–29. Сажать деревья и кусты нельзя 3–5 мая.

Комнатные растения, газон (посев, стрижка) — 11–13, 22.

Обрезка деревьев — 14, 15. Нельзя обрезать 20–22 мая.

Посевной лунный календарь на май также перечисляет дни, плохо подходящие для посева и посадки. Это 1, 16 и 31 мая — дни полнолуния и новолуния. В это время энергия уходит в верхнюю часть растений, а корни становятся слабыми и уязвимыми. Так что лучше посвятите эти дни прополке, рыхлению, борьбе с вредителями или сбору урожая. А вот с семенами и рассадой повремените. Еще не очень удачные дни — 17, 23 и 24 мая. В эти даты тоже не стоит ничего сажать. Если очень хочется поработать в огороде, ограничьтесь поливом, рыхлением и защитой растений от вредителей.

Лунный календарь на май для красоты и здоровья: когда стричься и записываться к косметологу

Лунный календарь на май поможет выбрать идеальные дни для стрижек, похода к парикмахеру по другому поводу и косметологических процедур.

Благоприятные дни для стрижки: 7, 18, 20, 21, 22, 25 и 27 мая. А самые-самые — 18, 21 и 25 мая. В эти дни стрижка не только будет красивой, но и укрепит корни, улучшит структуру и поможет волосам расти здоровее. Особенно хороши дни в мае, когда Луна находится в следующих знаках зодиака: Телец, Лев, Весы.

7 мая — идеально для окрашивания и сложных стрижек.

20–22 мая — отличное время для создания объема и формы.

25 и 27 мая — стрижка будет держаться долго, а волосы станут послушными.

Полнолуние и новолуние в мае 2026 года, как и в любом другом месяце, считаются особенно нежелательными для стрижки. А еще лучше не экспериментировать с прической 3 и 10 мая. Перенесите визит к мастеру на более удачное время, если хотите быть уверенными в результате.

Астрологи напоминают, что стоит также учитывать, в каких знаках зодиака находится луна в мае. Лев, Дева, Весы, Телец, Козерог особенно хороши. Главное правило: стригитесь на растущей Луне для ускорения роста, на убывающей — для сохранения формы и укрепления.

Кроме стрижек, перечислим хорошие дни для окрашивания по лунному календарю на май.

Если хотите обновить блонд или осветлиться на 1–2 тона — 4 мая ваш день. Темные и холодные тона лучше делать 6 мая. Для сложных техник идеальны 7 и 27 мая. Эксперименты с пастелью, платиной и жемчужным блондом — 8 мая. Мелирование и легкое осветление — 18 мая. Яркие цвета, объемные техники и солнечные блики — 21 мая. Теплые оттенки (медные, золотистые, карамельные) — 22 мая. Натуральные, холодные, пепельные тона и закрашивание седины — 24 мая. Для усовершенствования существующего цвета и мягких переходов подойдут 25 и 26 мая. А 27 мая — еще один отличный день для сложных техник и обновления блонда с минимальным ущербом.

А теперь разберемся, как фазы луны в мае 2026 года повлияют на косметологические процедуры.

Идеальные дни — 7, 20, 22, 28, 29 мая. Все, что вы сделаете для кожи и тела в эти даты, принесет наилучший результат.

Хорошо для ухода за телом — массаж, обертывания, пилинг — 2, 6, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 30 мая.

Укрепляем и тонизируем организм 3–5, 8–15, 17, 26, 27 мая. Самое время для закаливания, контрастного душа и банных процедур.

А вот 16 мая — день отдыха. Никаких активных вмешательств, дайте телу покой.

Кстати, уходовые процедуры астрологи разрешают проводить в любые дни, кроме полнолуния и новолуния. Удаление волос и эпиляция лучше идут на убывающей Луне (2–15 мая) — результат сохранится дольше. Чистка лица и пилинги благоприятны в первые дни после новолуния (17–18 мая).

Удачные дни в мае для важных дел, финансов и переездов

Запомните простое правило: растущая луна (17–30 мая) — идеальное время для любых начинаний. Благоприятные дни в мае 2026 года для старта проектов, финансовых операций и важных решений перечисляем далее.

Финансовые операции (крупные покупки, инвестиции, открытие вкладов). Лучше ориентироваться на 6, 7 мая (луна в Козероге) и 19, 20 мая (луна в Раке). С конца месяца удачными днями также считаются 26, 27 мая.

Переезд, смена работы, регистрация бизнеса. Основной упор стоит сделать на 6, 7 мая и 26, 27 мая.

Знакомства, романтические отношения, свадьба. Лучше ориентироваться на 6, 7 мая и 26, 27 мая.

Обучение, курсы, экзамены. Основной упор стоит сделать на 6, 7 мая.

Путешествия и поездки. 6, 7 мая опять будут отличным выбором.

Неблагоприятные дни в мае: чего стоит избегать

В мае 2026-го есть периоды, когда лучше воздержаться от активных действий.

Новолуние 16 мая

Не рекомендуется начинать важные дела, смену работы, крупные покупки, стрижку, хирургические вмешательства, финансовые вложения.

Благоприятны планирование, постановка целей, очищение организма, отдых, релаксация, загадывание желаний.

Полнолуния 1 и 31 мая

Не рекомендуется начинать новые проекты, заключать крупные сделки, делать косметологические операции, проводить сложные финансовые операции, стричься, участвовать в конфликтах.

Благоприятны медитация, творчество, завершение мелких дел, общение с близкими, духовные практики.

Дни, когда Луна в знаках Водолея (8–10 мая) и Льва (21–23 мая), считаются неблагоприятными для важных решений. Энергия нестабильна, возможны конфликты и недоразумения.

Убывающая Луна (2–15 мая) хороша для завершения дел: сдачи отчетов, закрытия проектов, избавления от ненужных вещей и отношений, погашения долгов. Это время подведения итогов, а не стартов.

Внимательно изучая даты фаз луны на май 2026 года и советы астрологов, вы, по их мнению, сможете согласовать свои планы с природными ритмами и добиться максимального успеха во всех начинаниях. Помните, что календарь — это не строгий запрет, а подсказка. Используйте его с умом, прислушивайтесь к себе, и май принесет вам удачу и отличное настроение.

